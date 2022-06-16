انطلقت الخميس في مدينة إسطنبول التركية، فاعليات "منتدى الاستثمار D-8" لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية.

يُنظَّم المنتدى بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس مجموعة "D-8" والتي تضمّ تركيا وبنغلاديش وإندونيسيا وإيران وماليزيا ومصر ونيجيريا وباكستان.

وفي كلمة له خلال المنتدى قال وزير التجارة التركي محمد موش، إن بلاده نجحت في الاندماج مع الأسواق العالمية بشكل كبير، داعياً الدول الثماني إلى تقييم الفرص المتاحة في بلاده لتعزيز التعاون المشترك في الوقت الذي يُعاد فيه تشكيل سلاسل التوريد العالمية.

وأضاف أن مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، تأسست قبل ربع قرن تماشياً مع رؤية استراتيجيتنا التي تقوم على أسس قوية للغاية.

وأشار إلى أن المجموعة تتمتع بإمكانيات اقتصادية هائلة، إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ولديها حجم اقتصادي يبلغ 4 تريليونات دولار.

وأضاف أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا والمجموعة بلغ العام الماضي نحو 5 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية التركية، مشيراً إلى أن ذلك لا يرقى إلى مستوى الإمكانات المتاحة لدى دول المجموعة.

ولفت موش إلى أن حجم تدفُّق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تركيا منذ عام 2002 بلغ 242 مليار دولار، في حين أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من دول المجموعة بلغ 1.1 مليار دولار فقط، في نفس الفترة.

وذكر أن الاستثمارات المباشرة التركية لدى دول المجموعة بلغت 716 مليون دولار، إلا أن مستوى التكامل من حيث التجارة والاستثمارات يبقى أقلّ من المرغوب.

ودعا الوزير التركي إلى زيادة تكامل شركات المجموعة والتعاون بينها لإحياء الروابط التجارية والاستثمارية، لتقديم مساهمات لبلدان المجموعة وتحقيق التوظيف والرفاهية.

يشارك في المنتدى ممثلو وكالات الاستثمار والغرف التجارية والصناعية لدى دول مجموعة الثماني.

وبجهود حثيثة بذلها رئيس الوزراء التركي الراحل نجم الدين أربكان، أُعلنَ في 15 يونيو/حزيران 1997 بمدينة إسطنبول، تأسيس مجموعة الثماني.

وتتمثل أهداف المجموعة في ضمان التعاون بمجالات التنمية والاقتصاد وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.