سياسة
3 دقيقة قراءة
تركيا.. انطلاق فاعليات "منتدى الاستثمار D-8" في إسطنبول
انطلقت الخميس في مدينة إسطنبول التركية، فاعليات "منتدى الاستثمار D-8" لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية. وتتمثل أهداف المجموعة في ضمان التعاون بمجالات التنمية والاقتصاد وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
تركيا.. انطلاق فاعليات "منتدى الاستثمار D-8" في إسطنبول
إسطنبول.. انطلاق فاعليات "منتدى الاستثمار D-8" / AA
16 يونيو 2022

انطلقت الخميس في مدينة إسطنبول التركية، فاعليات "منتدى الاستثمار D-8" لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية.

يُنظَّم المنتدى بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس مجموعة "D-8" والتي تضمّ تركيا وبنغلاديش وإندونيسيا وإيران وماليزيا ومصر ونيجيريا وباكستان.

وفي كلمة له خلال المنتدى قال وزير التجارة التركي محمد موش، إن بلاده نجحت في الاندماج مع الأسواق العالمية بشكل كبير، داعياً الدول الثماني إلى تقييم الفرص المتاحة في بلاده لتعزيز التعاون المشترك في الوقت الذي يُعاد فيه تشكيل سلاسل التوريد العالمية.

وأضاف أن مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، تأسست قبل ربع قرن تماشياً مع رؤية استراتيجيتنا التي تقوم على أسس قوية للغاية.

وأشار إلى أن المجموعة تتمتع بإمكانيات اقتصادية هائلة، إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ولديها حجم اقتصادي يبلغ 4 تريليونات دولار.

وأضاف أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا والمجموعة بلغ العام الماضي نحو 5 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية التركية، مشيراً إلى أن ذلك لا يرقى إلى مستوى الإمكانات المتاحة لدى دول المجموعة.

ولفت موش إلى أن حجم تدفُّق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تركيا منذ عام 2002 بلغ 242 مليار دولار، في حين أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من دول المجموعة بلغ 1.1 مليار دولار فقط، في نفس الفترة.

وذكر أن الاستثمارات المباشرة التركية لدى دول المجموعة بلغت 716 مليون دولار، إلا أن مستوى التكامل من حيث التجارة والاستثمارات يبقى أقلّ من المرغوب.

ودعا الوزير التركي إلى زيادة تكامل شركات المجموعة والتعاون بينها لإحياء الروابط التجارية والاستثمارية، لتقديم مساهمات لبلدان المجموعة وتحقيق التوظيف والرفاهية.

يشارك في المنتدى ممثلو وكالات الاستثمار والغرف التجارية والصناعية لدى دول مجموعة الثماني.

وبجهود حثيثة بذلها رئيس الوزراء التركي الراحل نجم الدين أربكان، أُعلنَ في 15 يونيو/حزيران 1997 بمدينة إسطنبول، تأسيس مجموعة الثماني.

وتتمثل أهداف المجموعة في ضمان التعاون بمجالات التنمية والاقتصاد وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us