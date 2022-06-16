سياسة
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طهران: تقييمنا للجولة الأخيرة من المباحثات مع السعودية إيجابي
صرح وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي، أن بلاده تعتبر الجولة الأخيرة من المباحثات مع السعودية والتي جرت بوساطة بغداد "إيجابية". وتستضيف بغداد منذ عام 2021، المباحثات بين البلدين بهدف إنهاء القطيعة الممتدة منذ عام 2016.
طهران: تقييمنا للجولة الأخيرة من المباحثات مع السعودية إيجابي
وزير الخارجية الإيراني أكد على أن بلاده ترحب بتنفيذ نتائج المحادثات الأخيرة مع السعودية في بغداد / AFP
16 يونيو 2022

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخميس إن تقييم بلاده للجولة الأخيرة من المباحثات التي تمت بوساطة بغداد بين طهران والرياض "إيجابي".

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، وفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية.

وأكد الوزير أن طهران "ترحب بتنفيذ نتائج المحادثات الأخيرة مع السعودية في بغداد".

وأشار إلى عزم الحكومة العراقية الاستمرار في تسهيل المباحثات إلى حين "إجراء محادثات مباشرة بين وزيري خارجية البلدين وعودة العلاقات إلى طبيعتها".

وتستضيف بغداد منذ عام 2021، مباحثات بين إيران والسعودية، بهدف إنهاء القطيعة الممتدة منذ عام 2016، والتوصل إلى تفاهمات بشأن الخلافات القائمة بينهما في عدة ملفات أبرزها الحرب باليمن والبرنامج النووي.

وفي يناير/كانون الثاني 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجاً على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها الإرهاب.​​ ​​​​​

وتتهم دول خليجية، تتقدمها السعودية، إيران بامتلاك "أجندة شيعية" توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها العراق واليمن ولبنان وسوريا، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم علاقات حُسن الجوار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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