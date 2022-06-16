قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخميس إن تقييم بلاده للجولة الأخيرة من المباحثات التي تمت بوساطة بغداد بين طهران والرياض "إيجابي".

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، وفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية.

وأكد الوزير أن طهران "ترحب بتنفيذ نتائج المحادثات الأخيرة مع السعودية في بغداد".

وأشار إلى عزم الحكومة العراقية الاستمرار في تسهيل المباحثات إلى حين "إجراء محادثات مباشرة بين وزيري خارجية البلدين وعودة العلاقات إلى طبيعتها".

وتستضيف بغداد منذ عام 2021، مباحثات بين إيران والسعودية، بهدف إنهاء القطيعة الممتدة منذ عام 2016، والتوصل إلى تفاهمات بشأن الخلافات القائمة بينهما في عدة ملفات أبرزها الحرب باليمن والبرنامج النووي.

وفي يناير/كانون الثاني 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجاً على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها الإرهاب.​​ ​​​​​

وتتهم دول خليجية، تتقدمها السعودية، إيران بامتلاك "أجندة شيعية" توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها العراق واليمن ولبنان وسوريا، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم علاقات حُسن الجوار.