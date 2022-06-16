سياسة
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على هامش جلسة "الدفاع والردع".. أقار يعقد لقاءات ثنائية بمقر الناتو
عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه الغربيين، في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل. وبحث خلالها سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدفاعي المشترك، مؤكداً على ضرورة الحوار لحل الخلافات والمشاكل.
على هامش جلسة "الدفاع والردع".. أقار يعقد لقاءات ثنائية بمقر الناتو
على هامش جلسة "الدفاع والردع".. أقار يعقد لقاءات ثنائية بمقر الناتو  / AA
16 يونيو 2022

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، لقاءات ثنائية في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وحضر أقار جلسة حول "الدفاع والردع" عُقدت ضمن إطار اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي.

وعقب الجلسة التقى أقار نظيره اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس.

وشدد اللقاء على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لحل المشاكل القائمة والتركيز على الأجندة الإيجابية، والمساهمة في علاقات حسن الجوار والتعاون الثنائي والإقليمي.

وأكد الوزيران خلال اللقاء على أهمية استمرار الحوار لتخفيف التوتر بين البلدين.

كما التقى أقار نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وتبادلا وجهات النظر حول الدفاع والأمن الثنائي والإقليمي، وتطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاع.

ولاحقاً عقد أقار لقاءات ثنائية أخرى مع كل من نظرائه الليتواني أرفيداس أنوشوسكاس، واللاتفي أرتيس بابريكس، والألباني نيكو بيليشي.

وتبادل أقار مع نظرائه وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الثنائي والإقليمي، وتطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

ويشارك الوزير التركي في اجتماع وزراء دفاع الناتو الذي ينعقد بمقر الحلف في بروكسل يومي الأربعاء والخميس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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