سياسة
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ستولتنبرغ: أقدر مساعي تركيا لحل أزمة الحبوب في أوكرانيا
أشاد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، خلال مؤتمر صحفي، على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف، بالمساعي والجهود الدبلوماسية التي تبذلها أنقرة لفتح ممر لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية.​​​​​​​
ستولتنبرغ: أقدر مساعي تركيا لحل أزمة الحبوب في أوكرانيا
ستولتنبرغ: أقدر مساعي تركيا لإيجاد حل لأزمة الحبوب في أوكرانيا / AA
16 يونيو 2022

أشاد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، بمساعي تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان لحل أزمة شحن الحبوب العالقة في أوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس، عقب اجتماع وزراء دفاع الناتو المنعقد بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال: "أقدر مساعي تركيا ورئيسها أردوغان لحل أزمة شحن الحبوب العالقة في أوكرانيا".

وتأتي هذه التصريحات رداً على جهود أنقرة الدبلوماسية في فتح ممر لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية.​​​​​​​

وتشهد إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا تذبذباً بسبب الحرب الدائرة منذ 24 فبراير/شباط الماضي، بين البلدين اللذيْن يعدان من أكبر 6 مصدرين للحبوب عالمياً.

وعلى صعيد آخر، أكد ستولتنبرغ مجدداً أنهم يعملون على معالجة مخاوف تركيا المشروعة فيما يخص مكافحة الإرهاب.

وأضاف: "نفكر في كيفية معالجة المخاوف بطريقة تجعل تركيا تقبل فنلندا والسويد عضوين جديديْن في الناتو".

وتابع: "أعتقد أنه من المهم التأكيد على تأييد تركيا أيضاً سياسة الباب المفتوح لناتو".

وأمس الأربعاء، قال ستولتنبرغ إن السويد وفنلندا على استعداد للعمل مع تركيا بشأن مخاوفها الأمنية "المشروعة" بشأن الإرهاب.

وشدد في تصريح صحفي، على أن تركيا "حليف مهم"، وأن لديها مخاوف بشأن بعض القضايا المحددة، لا سيّما المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وسبق أن صرح أردوغان بأن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، مرهونة بمدى مراعاة هذيْن البلدين لمخاوف تركيا الأمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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