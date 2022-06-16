سياسة
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بعد 3 مباريات في شهرين.. إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب كرة القدم المصري
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة إيهاب جلال من مهامه مدرباً للمنتخب الوطني الأول، بعد قرابة شهرين من توليه المنصب خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش الذي انتهى عقده مباشرة بعد الاخفاق في الوصول لنهائيات مونديال قطر 2022.
بعد 3 مباريات في شهرين.. إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب كرة القدم المصري
قاد جلال المنتخب المصري في ثلاث مباريات آخرها المباراة الودية أمام المنتخب الكوري الجنوبي الثلاثاء الماضي / AP
16 يونيو 2022

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الخميس عن إقالة إيهاب جلال من مهامه كمدرب للمنتخب الوطني الأول بعد قرابة شهرين من توليه المنصب، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وشكر عضو مجلس الإدارة في الاتحاد المصري حازم إمام خلال مؤتمر صحفي إيهاب جلال على الفترة التي تولى فيها المسؤولية الفنية للمنتخب، معتبراً أن الظروف والنتائج جاءت سلبية مما عجّل برحيله.

وكان جلال تولى المسؤولية في 12 أبريل/نيسان، خلفاً لكيروش الذي انتهى عقده مباشرة بعد الاخفاق في الوصول إلى نهائيات مونديال قطر 2022 بالخسارة في الدور الثالث الحاسم أمام السنغال.

وقاد جلال المنتخب في ثلاث مباريات، إذ فاز الفراعنة على غينيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، وخسروا أمام إثيوبيا صفر-2 في الجولة الثانية، قبل الخسارة الودية أمام المنتخب الكوري الجنوبي 1-4 الثلاثاء الماضي.

وأفاد حازم إمام بأن مجلس الادارة في الاتحاد اتخذ قرارات عدة في اجتماع الخميس، أبرزها تعيين مدرب أجنبي للمنتخب الأول، ومدرب أجنبي للمنتخب الاولمبي الذي يستعد لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والاستعانة بخبير تحكيمي لتطوير منظومة التحكيم المصري بداية من الموسم المقبل.

وأشار إمام إلى أنه تُجرى دراسة أسماء عدد من المدربين الأجانب تمهيداً لبدء التفاوض معهم لتولي تدريب المنتخبين الأول والأولمبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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