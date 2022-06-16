أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الخميس عن إقالة إيهاب جلال من مهامه كمدرب للمنتخب الوطني الأول بعد قرابة شهرين من توليه المنصب، خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش.

وشكر عضو مجلس الإدارة في الاتحاد المصري حازم إمام خلال مؤتمر صحفي إيهاب جلال على الفترة التي تولى فيها المسؤولية الفنية للمنتخب، معتبراً أن الظروف والنتائج جاءت سلبية مما عجّل برحيله.

وكان جلال تولى المسؤولية في 12 أبريل/نيسان، خلفاً لكيروش الذي انتهى عقده مباشرة بعد الاخفاق في الوصول إلى نهائيات مونديال قطر 2022 بالخسارة في الدور الثالث الحاسم أمام السنغال.

وقاد جلال المنتخب في ثلاث مباريات، إذ فاز الفراعنة على غينيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، وخسروا أمام إثيوبيا صفر-2 في الجولة الثانية، قبل الخسارة الودية أمام المنتخب الكوري الجنوبي 1-4 الثلاثاء الماضي.

وأفاد حازم إمام بأن مجلس الادارة في الاتحاد اتخذ قرارات عدة في اجتماع الخميس، أبرزها تعيين مدرب أجنبي للمنتخب الأول، ومدرب أجنبي للمنتخب الاولمبي الذي يستعد لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والاستعانة بخبير تحكيمي لتطوير منظومة التحكيم المصري بداية من الموسم المقبل.

وأشار إمام إلى أنه تُجرى دراسة أسماء عدد من المدربين الأجانب تمهيداً لبدء التفاوض معهم لتولي تدريب المنتخبين الأول والأولمبي.