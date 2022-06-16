سياسة
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شركة طيران يابانية تغيّر شعارها بسبب الحرب في أوكرانيا.. ما القصة؟
شركة الطيران اليابانية "زيب إير"، التابعة للخطوط الجوية اليابانية، تعلن تغيير شعارها بشكل حرف "زد" باللغة اللاتينية، لتجنّب أي لغط، إذ يستخدم الجيش الروسي في هجومه على أوكرانيا هذا الحرف شعاراً له.
شركة طيران يابانية تغيّر شعارها بسبب الحرب في أوكرانيا.. ما القصة؟
لفت نيشيدا إلى أن الشعار كان يجب تغييره لنفي أي صلة بين الشركة والهجوم الروسي على أوكرانيا / Reuters
16 يونيو 2022

أعلنت شركة الطيران اليابانية المنخفضة الكلفة "زيب اير" ZIPAIR أنها ستغيّر شعارها بشكل حرف "زد" باللغة اللاتينية، لتجنّب أي لغط، إذ يستخدم الجيش الروسي في أوكرانيا ومناصروه هذا الحرف شعاراً لهم.

وقال رئيس الشركة التابعة للخطوط الجوية اليابانية شينغو نيشيدا، خلال مؤتمر صحفي "أعتقد أن بعض الأشخاص قد يطرحون تساؤلات إذا رأوا هذا الشعار دون أن يكون مرفقاً بأي تفسير".

ولفت نيشيدا إلى أن الشعار كان يجب تغييره لنفي أي صلة بين الشركة والهجوم الروسي على أوكرانيا. ونقلت وسائل إعلام محلية قوله "كان من الأفضل التخلص من هذه المخاوف".

وأكّدت الشركة أن شعارها الجديد سيكون شكله هندسي بالألوان الخضراء والسوداء والبيضاء، على أن يُعتمد اعتباراً من السبت.

ومنذ 2020، تربط رحلات الشركة اليابانية مطار طوكيو-ناريتا الدولي، ببانكوك وسيول وهونولولو وسنغافورة ولوس أنجلوس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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