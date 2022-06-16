أوضح تقرير أجرته شبكة الجزيرة القطرية التي عملت لديها الصحفية شيرين أبو عاقلة، واغتيلت على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين في 11 مايو/أيار، أن الرصاصة التي قتلت بها أبو عاقلة انطلقت من بندقية من طراز "M4".

وأرفقت شبكة الجزيرة صورة للرصاصة التي اغتيلت بها أبو عاقلة.

وأشار التحقيق إلى أن الرصاصة كانت من عيار 5.56 ملم التي تستخدمها قوات الاحتلال، موضحاً أن تشوهاً أصاب الرصاصة بعد دخولها رأس شيرين وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها.

واستند تحليل الجزيرة إلى آراء خبراء عسكريين، واستنتج أن الرصاصة المستخدمة في اغتيال شيرين "من النوع الخارق للدروع".

وتضمن التحقيق إعادة محاكاة بالفيديو باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد، لشرح مزيد من التفاصيل عن نوع الرصاصة المستخدمة، وعيارها الناري، ونوع البنادق المحتمل استخدامها لإطلاقها.

وفي السياق، أوضحت الخارجية الأمريكية أنها تسعى للحصول على معلومات إضافية من إسرائيل حول التحقيق في اغتيال أبو عاقلة.

ومساء الأربعاء، عقد رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت اجتماعاً في الكنيست مع وزير خارجيته يائير لبيد، للاطلاع على أهم النقاط ونتائج التحقيق الداخلي الذي أجراه جيش الاحتلال بشأن عملية الاغتيال.

ووفق التلفزيون الإسرائيلي الرسمي، فإن الاجتماع يأتي استعداداً لأي تساؤلات أو إدانات بشأن جريمة اغتيال شيرين، والتي قد تُطرح خلال الزيارة المقبلة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة في يوليو/تموز المقبل.