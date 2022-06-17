سياسة
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بتهمة التلاعب بعملة مشفرة.. دعوى قضائية تطالب ماسك بتعويض 258 مليار دولار
يواجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك دعوى قضائية بتهمة التورط في استثمار غير قانوني لدعم العملة الإلكترونية "دوجكوين". وقد تُعرض هذه الدعوى ماسك لخسارة ثروته.
بتهمة التلاعب بعملة مشفرة.. دعوى قضائية تطالب ماسك بتعويض 258 مليار دولار
بتهمة التلاعب بعملة مشفرة.. دعوى قضائية تطالب ماسك بتعويض 258 مليار دولار  / AFP
17 يونيو 2022

رفع مستثمر في العملة الإلكترونية دوجكوين أمس الخميس دعوى قضائية على إيلون ماسك يطالبه فيها بتعويض قدره 258 مليار دولار، متهماً إياه بالتورط في صورة غير قانونية من صور الاستثمار، تُعرف باسم المخطط الهرمي لدعم العملة المشفرة.

وفي شكوى رُفعت في محكمة اتحادية في مانهاتن وجه المدعي كيث جونسون اتهاماً إلى ماسك وشركتَي "تسلا" لتصنيع السيارات الكهربائية و"سبيس إكس" للسياحة الفضائية بالابتزاز عبر الترويج لدوجكوين ورفع سعرها قبل ترك السعر ينخفض فيما بعد.

وماسك هو الرئيس التنفيذي لكل من "تسلا" و"سبيس إكس".

و جاء في الشكوى: "كان المتهمون يعلمون منذ عام 2019 أن دوجكوين ليس لها قيمة ورغم ذلك روجوا لها للتربح من تداولها... استخدم ماسك مركزه كأغنى رجل في العالم لإدارة دوجكوين والمضاربة عليها في مخطط هرمي (غير قانوني) لجني الأرباح والتسلية".

وأُدرجت في الشكوى أيضاً تعليقات من وارين بافيت وبيل جيتس وآخرين يشككون في قيمة العملة المشفرة.

ولم يردُد محامي جونسون بعد على طلبات للتعليق بشأن الأدلة المحددة التي يملكها موكله أو يتوقع الحصول عليها وتثبت أن دوجكوين لا قيمة لها وأن المدعى عليهم أداروا مخططاً هرمياً في استثمار غير قانوني.

يطلب جونسون تعويضات بقيمة 86 مليار دولار، وهو مقدار الانخفاض في القيمة السوقية للعملة المشفرة منذ مايو/أيار 2021، ويريد مضاعفتها لثلاثة أمثال.

كما يريد منع ماسك وشركاته الترويج لدوجكوين مع إعلان من القاضي بأن تداولها مقامرة بموجب القانون الاتحادي وقانون نيويورك.

وقالت تسلا في فبراير/شباط 2021 إنها اشترت بما قيمته 1.5 مليار دولار من عملة بتكوين المشفرة وقبلتها لفترة قصيرة ثمناً لمركباتها.

كما أعلنت "سبيس إكس" العام الماضي أنها ستقبل الدفع بعملة دوجكوين المشفرة في إحدى مهماتها على سطح القمر.

وقال ماسك على تويتر في أبريل/نيسان 2021 إن "سبيس إكس" ستضع "دوجكوين حرفياً على سطح القمر".

وحولت تغريدات ماسك هذه العملة الرقمية التي كانت غامضة في السابق وبدأت على شكل مزحة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى حلم للمضاربين.

وجرى تداول دوجكوين عند نحو 5.8 سنت أمس الخميس بانخفاض عن ذروة 74 سنتاً بلغتها في مايو/أيار 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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