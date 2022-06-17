سياسة
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"عملية اغتيال".. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين
استشهد 3 شبان فلسطينيين وأصيب 8 آخرون في "عملية اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، واندلعت إثر ذلك مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والاحتلال، واستخدم الأخير الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
"عملية اغتيال".. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين
استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية
17 يونيو 2022

استشهد 3 شبان فلسطينيين فجر الجمعة وأصيب 8 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 8 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين".

بدوره قال تلفزيون فلسطين الرسمي إن "الجيش الإسرائيلي نفّذ عملية اغتيال في مدينة جنين أسفرت عن استشهاد براء لحلوح وليث أبو سرور ويوسف صلاح".

وقال شهود عيان للأناضول إن "قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين وأطلقت النار على مركبة فلسطينية كان بداخلها أربعة فلسطينيين".

وبيّن الشهود أنه إثر ذلك اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، واستخدم الأخير الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وشيّع مئات الفلسطينيين جثامين الشبان الثلاثة بعد نقلهم إلى المستشفى الحكومي.

​​​​​​​ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعقيباً فورياً حول الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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