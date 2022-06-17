سياسة
2 دقيقة قراءة
وسط توتر بشأن تايوان.. الصين تطلق حاملة طائرات ثالثة متطورة
أطلقت الصين رسمياً الجمعة حاملة طائرات ثالثة خلال مراسم أُقيمت بمناسبة إنزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في شنغهاي. والحاملة هذه هي الثانية التي تُبنى كلياً بالصين وأكثر تطوراً بكثير من الحاملتين السابقتين.
وسط توتر بشأن تايوان.. الصين تطلق حاملة طائرات ثالثة متطورة
الحاملة الطائرات "فوجيان" هي الثانية التي تُبنى كلياً في الصين وأكثر تطوراً بكثير من الحاملتين السابقتين / x
17 يونيو 2022

أطلقت الصين رسمياً الجمعة حاملة طائرات ثالثة خلال مراسم أُقيمت بمناسبة إنزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في شنغهاي على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

والحاملة هذه هي الثانية التي تُبنى كلياً في الصين وأكثر تطوراً بكثير من الحاملتين السابقتين. ولن تُسلّم للقوات البحرية إلا بعد تجارب عدة في البحر.

ولم توضح الوكالة موعد تسليم حاملة الطائرات ووضعها في الخدمة.

وأُطلق على حاملة الطائرات اسم "فوجيان" تيمناً بمقاطعة صينية على غرار الحاملتين السابقتين "لياونينغ" و"شاندونغ".

وأتى إنزال الحاملة إلى المياه وسط توترات كبيرة بين الصين والولايات المتحدة بشأن جزيرة تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة التي تعتبرها بكين مقاطعة تابعة لها.

وقد عمدت البحرية الصينية في السنوات الأخيرة إلى تمرير حاملات الطائرات التابعة لها في مضيق تايوان الذي يفصل الصين القارية عن تايوان.

وتتميز حاملة الطائرات الصينية الثالثة هذه عن الحاملتين الأخريين بحجمها الكبير وتمتعها بمنجنيق لإطلاق الطائرات، على ما ذكرت وكالة الصين الجديدة.

وتتمتع حاملتا الطائرات السابقتان بمنصة لإقلاع الطائرات.

ويسمح نظام المنجنيق للطائرات بحمل كمية أكبر من الوقود والأسلحة.

وسيعمل نظام المنجنيق المتطور بالطاقة الكهرومغنطيسية، على ما أكدت الوكالة.

وقالت وكالة "جينز" المرجعية للمعلومات العسكرية إن الولايات المتحدة تملك العدد الأكبر من حاملات الطائرات في الخدمة (11) تليها الصين (2) والمملكة المتحدة (2) وروسيا (1) وفرنسا (1) وإيطاليا (1) والهند (1) وتايلاند (1).

ووُضعت حاملة الطائرات الصينية الأولى "لياونينغ" في الخدمة عام 2012 وتُستخدم خصوصاً منصةَ تدريب.

وسمحت الخبرة المستقاة منها ببناء أول حاملة طائرات تبنى في الصين سميت "شاندونغ" وضعت في الخدمة نهاية 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us