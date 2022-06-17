أطلقت الصين رسمياً الجمعة حاملة طائرات ثالثة خلال مراسم أُقيمت بمناسبة إنزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في شنغهاي على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

والحاملة هذه هي الثانية التي تُبنى كلياً في الصين وأكثر تطوراً بكثير من الحاملتين السابقتين. ولن تُسلّم للقوات البحرية إلا بعد تجارب عدة في البحر.

ولم توضح الوكالة موعد تسليم حاملة الطائرات ووضعها في الخدمة.

وأُطلق على حاملة الطائرات اسم "فوجيان" تيمناً بمقاطعة صينية على غرار الحاملتين السابقتين "لياونينغ" و"شاندونغ".

وأتى إنزال الحاملة إلى المياه وسط توترات كبيرة بين الصين والولايات المتحدة بشأن جزيرة تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة التي تعتبرها بكين مقاطعة تابعة لها.

وقد عمدت البحرية الصينية في السنوات الأخيرة إلى تمرير حاملات الطائرات التابعة لها في مضيق تايوان الذي يفصل الصين القارية عن تايوان.

وتتميز حاملة الطائرات الصينية الثالثة هذه عن الحاملتين الأخريين بحجمها الكبير وتمتعها بمنجنيق لإطلاق الطائرات، على ما ذكرت وكالة الصين الجديدة.

وتتمتع حاملتا الطائرات السابقتان بمنصة لإقلاع الطائرات.

ويسمح نظام المنجنيق للطائرات بحمل كمية أكبر من الوقود والأسلحة.

وسيعمل نظام المنجنيق المتطور بالطاقة الكهرومغنطيسية، على ما أكدت الوكالة.

وقالت وكالة "جينز" المرجعية للمعلومات العسكرية إن الولايات المتحدة تملك العدد الأكبر من حاملات الطائرات في الخدمة (11) تليها الصين (2) والمملكة المتحدة (2) وروسيا (1) وفرنسا (1) وإيطاليا (1) والهند (1) وتايلاند (1).

ووُضعت حاملة الطائرات الصينية الأولى "لياونينغ" في الخدمة عام 2012 وتُستخدم خصوصاً منصةَ تدريب.

وسمحت الخبرة المستقاة منها ببناء أول حاملة طائرات تبنى في الصين سميت "شاندونغ" وضعت في الخدمة نهاية 2019.