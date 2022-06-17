سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي: ضبطنا قاذفات سويدية لدى إرهابيي PKK
ضبط الجيش التركي عدداً كبيراً من قاذفات AT-4 السويدية في عملياته ضد تنظيم PKK الإرهابي في سوريا والعراق. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف الناتو تتناقض بشدة مع تقديمهما الدعم للمنظمات الإرهابية.
وزير الدفاع التركي: ضبطنا قاذفات سويدية لدى إرهابيي PKK
أقار: مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو تتناقض بشدة مع تقديمهما شتى أنواع الدعم للمنظمات الإرهابية / AA
17 يونيو 2022

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن الجيش التركي ضبط عدداً كبيراً من قاذفات AT-4 السويدية في عملياته ضد تنظيم PKK الإرهابي في سوريا والعراق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين الجمعة عقب مشاركته باجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكر: "استولينا على عدد كبير من قاذفات AT-4 السويدية المضادة للدبابات في عملياتنا ضد PKK بسوريا والعراق، وكشفنا عن صورها وأرقامها التسلسلية في اجتماعاتنا مع نظرائنا".

وأشار أقار إلى أن مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف دفاعي مثل الناتو تتناقض بشدة مع تقديمهما شتى أنواع الدعم للمنظمات الإرهابية.

وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين للمخاوف الأمنية لتركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us