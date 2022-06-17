قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن الجيش التركي ضبط عدداً كبيراً من قاذفات AT-4 السويدية في عملياته ضد تنظيم PKK الإرهابي في سوريا والعراق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين الجمعة عقب مشاركته باجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكر: "استولينا على عدد كبير من قاذفات AT-4 السويدية المضادة للدبابات في عملياتنا ضد PKK بسوريا والعراق، وكشفنا عن صورها وأرقامها التسلسلية في اجتماعاتنا مع نظرائنا".

وأشار أقار إلى أن مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف دفاعي مثل الناتو تتناقض بشدة مع تقديمهما شتى أنواع الدعم للمنظمات الإرهابية.

وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين للمخاوف الأمنية لتركيا.