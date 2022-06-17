سياسة
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لندن توافق على تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة.. وويكيليكس تندّد بالقرار
اعتبرت ويكيليكس أن موافقة وزيرة الداخلية البريطانية على طلب الولايات المتحدة تسليمها جوليان أسانج، مؤسس الموقع، يوماً مظلماً لحرية الصحافة. وأكّدت الشبكة في الوقت ذاته، بأنها ستستأنف على القرار.
لندن توافق على تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة.. وويكيليكس تندّد بالقرار
لندن توافق على طلب تسليم أسانج للولايات المتحدة.. وويكيليكس تندد بالقرار / AFP
17 يونيو 2022

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة بريتي باتيل وافقت على طلب الولايات المتحدة تسليمها جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، الذي تلاحقه واشنطن بتهمة تسريب كميات كبيرة من الوثائق السرية.

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية إن الوزيرة "ستوقع أمر التسليم في حال عدم وجود أي دواع تمنع صدوره".

ويتبقى بالتالي أمام أسانج مهلة 14 يوماً لاستئناف القرار.

وأدان موقع ويكيليكس الجمعة توقيع الوزيرة قرار تسليم أسانج للولايات المتحدة معتبراً أنه "يوم مظلم لحرية الصحافة"، وأعلن أنه سيستأنف على القرار.

وكتب "ويكيليس" على تويتر: "وافقت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل على تسليم ناشر ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة حيث قد يواجه حكماً بالسجن لمدة 175 عاماً".

وأضاف أنه "يوم مظلم الصحافة وللديمقراطية البريطانية وسيُستأنف على القرار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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