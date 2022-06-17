أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور تركيا الأربعاء.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول.

وأوضح الرئيس أردوغان أنه سيلتقي بن سلمان في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأضاف: "ستكون لقاءات على مستوى الرؤساء والوفود، وسنعمل على تطوير العلاقات السعودية-التركية للوصول بها إلى أعلى المستويات".

وكان الرئيس أردوغان زار السعودية نهاية أبريل/نيسان الماضي والتقى الأمير محمد بن سلمان قبل أن يؤدي مناسك العمرة في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" في ختام لقائهما أنه جرى خلاله "استعراض العلاقات السعودية-التركية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".