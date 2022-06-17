سقط منطاد مراقبة إسرائيلي ظُهر الجمعة في منطقة حدودية داخل أراضي شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح مقتضب: "سقط قبل قليل منطاد استطلاع تابع لجيش الدفاع داخل قطاع غزة، التفاصيل قيد الفحص".

ولاحقاً قال الجيش في تصريح ثانٍ: "انقطع اليوم الجمعة منطاد استطلاع لجيش الدفاع وسقط داخل قطاع غزة، لا توجد خشية من تسرب ملموس للمعلومات، سيجري التحقيق في ملابسات الحادث، حالة طبيعية في الجبهة الداخلية".

ولم يورد الجيش مزيداً من التفاصيل.

وكان فلسطينيون من غزة تداولوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر بقايا منطاد ملقاة على أرض زراعية، فيما أشار مصادر إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة سيطرت عليه.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي عدداً من المناطيد المزودة بكاميرات مراقبة لرصد المناطق الحدودية من قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن طائرة إسرائيلية من دون طيار أطلقت صاروخاً على منطقة زراعية حدودية بالقرب من مكان سقوط المنطاد من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما أفاد الشهود بأن إطلاق نار سُمع في تلك المنطقة، تزامناً مع تحليق لطائرات إسرائيلية مُسيّرة.