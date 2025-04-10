ويُعقد هذا الاجتماع قبيل انطلاق منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي يستمر من 11 حتى 13 أبريل/نيسان، ويعد أول اجتماع للجنة الوزارية في تركيا، والفاعلية رقم 20 لها منذ تأسيسها.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من البحرين وإندونيسيا وفلسطين وقطر ومصر والسعودية والأردن، بالإضافة إلى الأمينين العامين لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن الإمارات ونيجيريا وإيرلندا وإسبانيا والنرويج وسلوفينيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.

ويُتوقع أن يتطرق فيدان في كلمته إلى “تفاقم الأوضاع في غزة منذ خرق إسرائيل وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار الماضي، وتصاعد الضغوط والتهديدات في الضفة الغربية والقدس، وغياب آفاق حل الدولتين”، بالإضافة إلى “ضرورة تركيز جهود اللجنة الوزارية على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا توقف إلى غزة”.

وفي كلمته أيضاً، يُنتظر أن يجدد الوزير التركي دعم بلاده الجهود المصر والقطرية في الوساطة للتوصل إلى اتفاق شامل، مؤكداً أن لا بديل عن حل الدولتين الذي يضمن تعايش الفلسطينيين والإسرائيليين بسلام وأمن.

يُشار إلى أن مجموعة الاتصال الوزارية تشكلت عقب القمة الاستثنائية المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بهدف العمل على تحقيق سلام شامل في غزة، وتضم في عضويتها دولاً مثل تركيا وفلسطين وقطر ومصر والسعودية وإندونيسيا ونيجيريا والأردن.

وقد أجرت اللجنة خلال الفترة الماضية سلسلةً من التحركات الدبلوماسية في عواصم دولية عدة، مثل لندن وباريس ونيويورك وواشنطن وأوتاوا وبروكسل وأوسلو ومدريد والقاهرة وعمان، وكان آخر اجتماع لها قد عُقد في القاهرة بتاريخ 23 مارس/آذار 2025، بمشاركة فيدان.



