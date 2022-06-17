سياسة
4 دقيقة قراءة
قوة شبه مجنَّدة.. تعرّف نظام "درب النار" الذي يشعل احتجاجات عارمة في الهند
مظاهرات واسعة تجتاح الهند، هذه المرة احتجاجاً على قرار الحكومة تغيير نظام التجنيد إلى نظام جديد سُمّي "درب النار"، فيما عرفت البلاد أعمال عنف وحرقاً للقطارات، من المحتجين الذين كانوا يطمحون إلى توفير قوت يومهم من التوظيف داخل المؤسسة العسكرية.
قوة شبه مجنَّدة.. تعرّف نظام "درب النار" الذي يشعل احتجاجات عارمة في الهند
  تعيش الهند على وقع مظاهرات عنيفة احتجاجاً على قرار الحكومة تغيير نظام الخدمة العسكرية. / AFP
17 يونيو 2022

تعيش الهند على وقع احتجاجات عنيفة، رفضاً لقرار حكومة مودي تغيير نظام الخدمة العسكرية، بآخر أطلقت عليه اسم "درب النار". وتخللت هذه الاحتجاجات أعمال عنف واسعة، وعمد المشاركون فيها إلى نهب مرافق عامة وحرق قطارات، كما الاشتباك مع رجال الشرطة الذين اعتقلوا منهم عدداً كبيراً.

هذا ويعيب المحتجون على نظام التجنيد الجديد تخفيضه مدة الخدمة بالنسبة للرتب الدنيا، في وقت تمثل الوظيفة في المؤسسة العسكرية فرصة للطبقات الفقيرة من أجل تحصيل دخل مستقر. وتدافع الحكومة عن قرارها بكونه يهدف إلى تشبيب المؤسسة العسكرية وتقليص الإنفاق على معاشات التقاعد.

احتجاجات "درب النار"

يقضي النظام الجديد، الذي يسمى "درب النار" في اللغة الهندية، بتجنيد الشبان والشابات بين 17.5 و21 عاماً لمدة أربع سنوات بالنسبة لرتب غير الضباط مع إبقاء ربع هؤلاء المجندين فقط في الخدمة فترات أطول. هذا عوض النظام القديم، الذي كانت فيه القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية كل على حدة تجند الأفراد لمدة 17 عاماً في العادة للرتب الأدنى.

رداً على هذه التعديلات اجتاحت، يوم الخميس، مظاهرات واسعة عدداً من مقاطعات الهند. وقالت الشرطة الهندية بأن حشوداً غاضبة أشعلت النار في عربة قطار وأغلقت سككاً حديدية وطرقاً في احتجاجات على نظام جديد للتجنيد بالجيش.

وأفاد المدير العام المناوب للشرطة في ولاية بيهار شرق البلاد، سانجاي سينغ، في تصريح له لوكالة رويترز، بأن المحتجين "قد عطلوا حركة القطارات في عشرة أماكن"، وأشعلوا النار في مكتب لحزب بهاراتيا جاناتا (الحاكم) في مدينة نوادا، كما هاجموا محطات السكك الحديدية وأغلقوا الطرق في وقت امتدت فيه المظاهرات إلى عدد من مناطق البلاد.

وأضاف سينغ لرويترز بأن "أكثر من 100 شخص اعتقلوا في احتجاجات في أنحاء الولاية الخميس". وقالت إدارة الإعلام في ولاية هاريانا بأن السلطات في منطقة بلوال حجبت الإنترنت عن الهواتف المحمولة مؤقتاً.

هذا وانتقدت أحزاب المعارضة وبعض أعضاء حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي قرار الحكومة بشأن تعديل نظام التجنيد، معتبرين أن النظام الجديد سيؤدي إلى مزيد من البطالة المرتفعة بالبلاد.

الهند... جحيم الفقراء!

وتزيد القرارات الجديدة للحكومة الهندية من تأزم وضع الطبقات الفقيرة بالبلاد، وهم أغلبية سكانها. حيث يعيش ثلثا الشعب الهندي تحت خط الفقر، و30% منهم لا يتعدى مدخولهم اليومي 1.25 دولار أمريكي. كما يعاني 200 مليون طفل هندي سوء تغذية مزمناً، و12.5 مليون يجري استغلاهم في أعمال قاسية.

أمام هذا الوضع تمثل المؤسسة العسكرية مفراً لهذه الطبقات من أجل تحصيل قوت ثابت ليومهم، وهو ما يضربه النظام الجديد للتجنيد في مقتل، إذ يقلص مدة الخدمة من 17 سنة إلى 4 سنوات. وتعرف الهند نسب بطالة مرتفعة، تتراوح ما بين 8.2% في المجال الحضري و8.7% في المجال القروي.

ويبلغ تعداد أفراد الجيش الهندي 1.38 مليون، قسمهم الأكبر من الرتب الصغيرة، الذين يعانون أساساً من ضعف الرواتب، حيث تتراوح قيمة هذه الرواتب ما بين 278 و326 دولاراً أمريكياً في الشهر.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us