سياسة
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وزير الخارجية التركي: أنشطة PKK تُظهِر تراخي السويد في مكافحة الإرهاب
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن أنشطة تنظيم YPG/PKK في السويد تعكس مدى تراخي الحكومة السويدية وقوانينها في مكافحة الإرهاب. والخميس عكست عناصر من PKK الإرهابي صور ورايات التنظيم على مبانٍ حكومية سويدية.
وزير الخارجية التركي: أنشطة PKK تُظهِر تراخي السويد في مكافحة الإرهاب
جاوش أوغلو لفت إلى أن تنظيم PKK الإرهابي لا يلحق الضرر بتركيا فحسب، بل يحاول إلحاق الضرر بمصالح السويد / AA
17 يونيو 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الجمعة، إن أنشطة تنظيم YPG/PKK في السويد تُظهِر مدى تراخي السلطات السويدية وقوانينها في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الكرواتي غوردان غرليتش رادمان في العاصمة الكرواتية زغرب.

وحول عكس عناصر تنظيم PKK الإرهابي صور ورايات التنظيم على مبانٍ حكومية سويدية أمس، لفت جاوش أوغلو إلى أن مشاهد تلك الأحداث انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي أولاً، وأن المسؤولين السويديين نفوا علمهم بها في بادئ الأمر، إلا أن الشرطة السويدية أكدت حدوثه.

وأوضح: "السفير التركي كان في لقاء مع رئيس بلدية ستكهولم، وسأله على الفور عما يحدث في مبنى البلدية، فنفى بدوره بالقطع حدوث شيء من الإرهابيين، وقال إن المسوؤلين السويديين نفوا أيضاً علمهم بالأمر، إلا أن الشرطة السويدية أكدت اليوم حدوثه".

وتابع: "أنشطة تنظيم YPG/PKK في السويد تُظهِر مدى تراخي السلطات السويدية وقوانينها في مكافحة الإرهاب".

وأردف: "تنظيم YPG/PKK الإرهابي لا يلحق الضرر بتركيا فحسب، بل يحاول إلحاق الضرر بمصالح السويد الوطنية، ويبذل كل ما بوسعه لعرقلة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وتواصل برلمانية (أمينة كاكابافيه) داعمة للتنظيم الإرهابي، تهديد الحكومة السويدية، كأنها أصبحت رهينة بيدها".

وأكد جاوش أوغلو أنهم يريدون رؤية خطوات ملموسة من السويد في موضوع محاربة الإرهاب، وذلك لتصبح عضواً في الناتو.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سادات أونال، سيتوجهان إلى بروكسل الأحد لمناقشة طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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