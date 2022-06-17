سياسة
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إعلام إسرائيلي: نفتالي بينيت يدرس تشكيل حكومة بديلة مع نتنياهو
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت بحث تشكيل حكومة بديلة مع رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، في حين نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بحث الفكرة.
إعلام إسرائيلي: نفتالي بينيت يدرس تشكيل حكومة بديلة مع نتنياهو
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17 يونيو 2022

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت بحث مع مستشارين إمكانية تشكيل حكومة بديلة مع حزب "الليكود" اليميني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو.

وأشارت إلى أن اللقاء عُقد في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، في مدينة تل أبيب، بمشاركة المستشار السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي أهارون شافيف.

وقالت: "ناقش بينيت إمكانية تشكيل حكومة بديلة في الكنيست الحالي مع الليكود، ومع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو".

واستدركت بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أكّد عقد اللقاء، ولكنه نفى أن يكون موضوع الحكومة البديلة طُرح على الطاولة.

وقالت: "أكّد مكتب بينيت الاجتماع، لكنه نفى مضمونه، مشيراً إلى أن القضية لم تُطرح في الاجتماع؛ رئيس الوزراء بينيت معنيّ بإدارة الدولة وإجراءات استمرار الحكومة".

وتواجه الحكومة الإسرائيلية الحالية خطر سقوطها، بعد أن فقدت أغلبيتها في الكنيست الإسرائيلي.

ويأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو، تمرير قانون حلّ الكنيست الإسرائيلي، حتى نهاية الشهر الجاري توطئة لانتخابات مبكرة.

ولكن بالإمكان التصويت بحجب الثقة عن الحكومة، وتشكيل حكومة بديلة بلا حاجة إلى الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

إلا أن تشكيل حكومة بديلة يتطلب حصول رئيس الوزراء البديل على ثقة 61 عضواً من أعضاء الكنيست الـ120.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه في الوقت الحالي لا يملك الائتلاف، الذي يتكون من أحزاب يمينا (برئاسة بينيت)، والليكود، والصهيونية المتدينة، وشاس ويهودوت هتوراه، 61 مقعداً.

وقالت: "لتعزيز مثل هذه الخطوة، من الضروري التعاون مع أحزاب سياسية أخرى، مثل حزب (أمل جديد) اليميني برئاسة جدعون ساعر".

يُذكر أنه في حال حلّ الكنيست، فإن وزير الخارجية ورئيس الوزراء البديل يائير لابيد سيرأس حكومة تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، حسبما ينصّ اتفاق تشكيل الحكومة.

ولا يميل اليمين الإسرائيلي إلى قبول ترؤُّس لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي، للحكومة ولو لفترة انتقالية، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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