سياسة
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خطيب المسجد الحرام يدعو العالم إلى تجريم الإساءة للأنبياء
ناشد خطيب المسجد الحرام عبد الله الجهني، دول العالم والمنظمات الدولية تجريم الإساءة للأنبياء والرسل. وأوضح الجهني أن "المحاولات الإجرامية" للإساءة لرسول الله وأم المؤمنين لن تضرّ الدين الإسلامي لأن الله رفع للنبي محمد ذكره.
خطيب المسجد الحرام يدعو العالم إلى تجريم الإساءة للأنبياء
أكّد الجهني أن أعظم نصرة للنبي هي نشر فضائله والتعريف بسيرته  / AFP
17 يونيو 2022

ناشد خطيب المسجد الحرام عبد الله الجهني الجمعة، دول العالم والمنظمات الدولية تجريم الإساءة للأنبياء والرسل.

وفي خطبة الجمعة شدّد الجهني على أن "الإساءة للأنبياء والرسل جريمة، واستنكار المسلمين هذه الإساءة يجب أن يكون وفق شرع الله وسنّة رسوله".

وقال إن "المحاولات الإجرامية للإساءة لرسول الله وأم المؤمنين لن تضرّ الدين الإسلامي، فقد رفع الله للنبي محمد ذكره وجعل الذلّ على من خالف أمره".

وأكّد أن "أعظم نصرة للنبي هي نشر فضائله والتعريف بسيرته وإذاعة قيم الإسلام وتعاليمه".

وخلال الأيام الماضية أثارت التصريحات الهندية المسيئة للرسول استنكاراً واسعاً حول العالم على الصعيدين الرسمي والشعبي.

كما استدعت وزارات الخارجية في قطر والكويت وإيران سفراء الهند لديها، وسلموهم مذكرات احتجاج رسمية على التصريحات المسيئة للنبي محمد، حسب بيانات منفصلة.

وفي 6 يونيو/حزيران الحالي، حثّت الأمم المتحدة على "احترام الأديان كافة والتسامح بشأنها"، في تصريحات للمتحدث باسم الأمين العامّ للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي بنيويورك.

كان مسؤول الإعلام في حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم بالهند نافين كومار جيندال، أدلى بتصريحات مسيئة لنبي الإسلام محمد مطلع يونيو الحالي.

وجرَّاء ردود الفعل العربية والدولية، أعلن الحزب الحاكم في الهند تعليق عمل جيندال، على خلفية التصريحات المسيئة، وفق إعلام محلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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