سياسة
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رغم رفض روسيا.. توصية أوروبية بترشيح أوكرانيا ومولدوفا لعضوية الاتحاد
أوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي، في حين اتهمت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي بـ"التلاعب" بكييف.
رغم رفض روسيا.. توصية أوروبية بترشيح أوكرانيا ومولدوفا لعضوية الاتحاد
المفوضية الأوروبية توصي بمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي / DPA
17 يونيو 2022

أوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة.

وقالت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية في عدة تغريدات على حسابها بموقع تويتر: "نوصي بمنح أوكرانيا وضع المرشح، على أساس أن البلد سيجري عدداً من الإصلاحات المهمة. أظهرت أوكرانيا بوضوح التزامها بالوفاء بالقيم والمعايير الأوروبية. وشرعت قبل الحرب في طريقها نحو الاتحاد الأوروبي".

من جهتها، اتهمت وزارة الخارجية الروسية، الاتحاد الأوروبي بـ"التلاعب" بكييف بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، حسب ما نقلت عنها وكالات أنباء روسية، "نرى كيف يتلاعب المجتمع الغربي منذ سنوات عديدة بفكرة أن تشارك أوكرانيا في هياكل الاندماج الخاصة به (...) ومذاك الحين، أوكرانيا أصبحت أسوأ"، مضيفة أن كييف "لن يكون لها مستقبل مشرق".

وتقدمت كييف بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد أيام من الهجوم الروسي على أوكرانيا أواخر فبراير/شباط الماضي. كما تقدمت كل من مولدوفا وجورجيا بطلبين مماثلين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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