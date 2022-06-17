سياسة
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بوتين: الاتحاد الأوروبي فقد السيادة وأمريكا مسؤولة عن أزمة الحبوب في العالم
حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجدداً الدول الغربية مسؤولية تنامي التضخم العالمي وتفاقم أزمة الغذاء، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن أزمة الحبوب في العالم.
بوتين: الاتحاد الأوروبي فقد السيادة وأمريكا مسؤولة عن أزمة الحبوب في العالم
بوتين يقول إن الاتحاد الأوروبي "فقد السيادة بشكل كامل" / AP
17 يونيو 2022

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاتحاد الأوروبي "فقد السيادة بشكل كامل"، واصفاً العملية الديمقراطية في الدول الغربية بأنها باتت "تشبه السيرك".

جاء ذلك خلال مشاركته، الجمعة، في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين.

وتوقع بوتين "تفاقم مشكلات العدالة الاجتماعية وانقسام المجتمع بسبب أخطاء الاقتصاد"، مشيراً إلى أن الوضع الراهن في أوروبا سيؤدي إلى "تصاعد الراديكالية، وتغيير النخب الحاكمة في المستقبل".

وينتقد بوتين الدول الأوروبية في تصريحاته لإصرارها على إمداد أوكرانيا بالأسلحة ودعم قواتها ضد العملية العسكرية التي شنتها موسكو ضد كييف في 24 فبراير/شباط الماضي.

وفي هذا الشأن، حمّل الرئيس الروسي الدول الأوروبية والولايات المتحدة، مسؤولة تنامي التضخم العالمي، وارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة الغذاء.

وتابع: "الغرب كان يسيطر عسكرياً على أوكرانيا ويضخ الأسلحة هناك، وما زال يفعل ذلك، ومن المرجح أن يصبح القمح الأوكراني المُصدّر أداة للدفع لقاء تقديم الأسلحة المقدمة لأوكرانيا".

ولفت إلى أن الغرب كان دائماً "سخياً في رفع درجة العدائية ضد روسيا" وخلق جو مسموم أسماه "الروسوفوبيا" (الخوف من روسيا).

وعلى صعيد آخر، أشار بوتين إلى أن الغرب عندما فرض عقوبات على موسكو كان يظن أن اقتصادها "هش وتابع وغير مستقل".

وقال بوتين إن روسيا ليست مسؤولة عن ارتفاع الأسعار في سوق الحبوب العالمية.

واتهم بوتين الولايات المتحدة برفع أسعار المواد الغذائية عن طريق طباعة النقود و "اقتناص" المواد الغذائية في الأسواق العالمية.

وأضاف أن روسيا مستعدة لزيادة صادراتها من الحبوب والأسمدة، وأنها سترسل صادرات غذائية إلى إفريقيا والشرق الأوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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