زار نائب وزير الدفاع اليوناني نيكوس هاردالياس جزيرة "بوزبابا" التي تحمل صفة غير عسكرية في بحر إيجة.

وبينما توجه تركيا في كثير من الأحيان رسائل لتحقيق السلام وحل المشاكل عبر الحوار، أضافت اليونان عملاً جديداً إلى سجل أعمالها الاستفزازية في بحر إيجة.

وذكر مراسل وكالة الأناضول، الجمعة، أن هاردالياس أجرى عبر مروحية زيارة إلى جزيرة "بوزبابا" (إجيوس أفستراتيوس) التي تبعد 80 كيلومتراً عن تركيا.

وخلال العام الجاري أجرى مسؤولون يونانيون رفيعو المستوى قرابة 50 زيارة للجزر غير العسكرية، حسب المراسل.

وتكثيف الجانب اليوناني لهذه الأنشطة المخالفة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية له أغراض "استفزازية".

وأشارت مصادر عسكرية إلى أهمية إيقاف اليونان الزيارات المذكورة للعلاقات الثنائية، بدلاً من تصعيدها التوتر.

وتواصل اليونان الدفاع عن سياستها المتعلقة بتسليح جزر بحر إيجة الشرقية، رغم مخالفة ذلك لأحكام اتفاقيتي لوزان وباريس اللتين منحتا أثينا السيادة على الجزر.

كما يرفض المسؤولون اليونانيون دعوات نظرائهم الأتراك للحفاظ على وضع جزر شرق بحر إيجة منزوعة السلاح، بدعوى أن تركيا تشكل "تهديداً" ضد اليونان.

وقبل أيام حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليونان وطالبها بالابتعاد عن "التصرفات والأحلام التي ستؤول إلى الندم"، داعياً إياها للتخلي عن تسليح الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة.