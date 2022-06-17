أدى قطع موسكو إمدادات الغاز الطبيعي عن فرنسا التي باتت أحدث دولة أوروبية تحرم من هذا المورد، بالإضافة الى إيطاليا وألمانيا، التي خفضت روسيا إمدادهما بشكل حاد أيضاً، إلى إحداث اضطراب في خطط تخزين الغاز الأوروبية تحضيراً للشتاء المقبل.

وتضغط موسكو التي دخلت حربها في أوكرانيا شهرها الرابع في المكان الأكثر إيلاماً بالنسبة إلى أوروبا التي تحصل على نحو 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، وذلك بهدف زعزعة اقتصادات دولها.

وتعتمد دول أوروبية عدة بما فيها إيطاليا وألمانيا بشكل كبير على الغاز الروسي، وقد اتهم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي شركة غازبروم العملاقة للطاقة بالكذب بشأن أسباب تقليص إمداداتها.

وتستخدم أوروبا كميات أقل من الغاز صيفاً لانتفاء الحاجة للتدفئة، لكن دولها تتسابق لتجديد احتياطاتها من أجل الشتاء المقبل.

وتريد دول الاتحاد الأوروبي تعبئة خزاناتها بما لا يقل عن 80% من طاقتها بحلول نوفمبر/تشرين الأول.

وقال دراغي الخميس إن تقليص إمدادات الغاز الذي يؤدي إلى رفع الأسعار "له عواقب ليس على الاستهلاك مباشرة، ولكن على التخزين"، مضيفاً أن احتياطات إيطاليا بلغت 52%.

سلاح الغاز

وسيكون خفض إمدادات الغاز مكلفاً أيضاً للدول المصنعة مثل ألمانيا، حيث تحتاج الصناعات الكيميائية والفولاذ والأسمنت والأسمدة إلى كميات هائلة من الغاز.

وقال تييري بروس الأستاذ في جامعة "ساينس بو" في باريس لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الروس يستخدمون الغاز كسلاح منذ فترة طويلة".

وأضاف: "يستخدم الكرملين مبدأ عدم اليقين، يقوم بشيء ما يوماً وفي اليوم التالي شيئاً آخر، لرفع الأسعار".

وأوقفت بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا شحنات الغاز الروسي بسبب رفضها تسديد الثمن بالروبل لروسيا.

وطالت الضربات الأخيرة فرنسا بعدما أعلنت شركة "جي آر تي" GRTgaz الجمعة أنها لم تتلق أي غاز روسي عبر خط الأنابيب منذ 15 يونيو/حزيران، وإيطاليا التي واجهت خفضاً في الإمدادات لليوم الثالث.

والجمعة وصل السعر المرجعي الأوروبي للغاز الطبيعي الهولندي "تي تي إف" TTF إلى 130 يورو (137 دو لاراً) لكل ميغاواط/ساعة مقارنة بـ100 يورو الأربعاء و30 يورو قبل عام.

تحطيم الوحدة الأوروبية

وتعتمد فرنسا على روسيا بنحو 17% من حاجتها إلى الغاز الذي يصل معظمه عبر خط أنابيب فيما يجري نقل الباقي بشكل مسال عبر السفن.

ولم يتم إيضاح سبب الخفض لكنه يلي خفض عمليات التسليم بنسبة 60% إلى ألمانيا عبر خط "نورد ستريم 1".

وأفادت شركة "إيني" Eni الإيطالية أنها ستتلقى 50% فقط من الغاز الروسي المطلوب الجمعة.

ورفض دراغي أعذار شركة "غازبروم" عن الأسباب التي "قيل لنا إنها فنية"، مضيفاً "نحن وألمانيا وآخرون نعتقد أن هذه أكاذيب".

وشدد الخميس على أن الشركة الروسية تستخدم الغاز لأغراض "سياسية".

ووصف وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك خفض إمدادات الغاز بأنها "مواجهة مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، مضيفاً "هذا قرار يتخذه بشكل تعسفي (...) هكذا يتصرف الطغاة والاستبداديون".

ومع ذلك تقول "غازبروم" إن موسكو لها كل الحق في التصرف وفق قواعدها الخاصة بشأن خفض إمدادات الغاز.

وأشار بروس إلى أن شركة غازبروم "لا تحتاج إلى أي مبرر"، مضيفاً "أنه خفض بطريقة متباينة لتحطيم الوحدة الأوروبية".

وتسعى دول الاتحاد الأوروبي للتخلي بنفسها عن موارد الطاقة الروسية، لكنها لا تزال منقسمة بشأن فرض حظر على الغاز الروسي، لأن العديد من الدول الأعضاء تعتمد بشكل كبير على إمدادات موسكو.

وتفكر بعض الدول بتركيب محطات تغويز جديدة لتعزيز قدراتها في مجال الغاز الطبيعي المسال.

وقامت فرنسا بالفعل بزيادة مشترياتها من الغاز المسال بشكل كبير منذ الغزو في فبراير/شباط، واقتربت محطاتها من الحد الأقصى وفقاً لـ"جي آر تي غاز" GRTgaz.

وأصبحت فرنسا أكبر مشتر للغاز الروسي المسال في العالم، وفقاً للوري مايليفيرتا المحللة في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف "كريا" الذي نشر تقريراً عن مبيعات النفط والغاز الروسية هذا الأسبوع.