سياسة
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"شجاعة نادرة".. 4 شابات مغربيات يتحركن ضد رجل أعمال فرنسي بتهمة التحرش
رفعت أربع شابات في المغرب شكاوى قضائية ضد رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي المعتقل في قضية "اغتصاب قاصر" بتهمة التحرش الجنسي، وفق ما أعلنت جمعية حقوقية بطنجة.
"شجاعة نادرة".. 4 شابات مغربيات يتحركن ضد رجل أعمال فرنسي بتهمة التحرش
4 شابات مغربيات يتحركن ضد رجل أعمال فرنسي بتهمة التحرش الجنسي / Others
17 يونيو 2022

رفعت أربع شابات في المغرب شكاوى قضائية ضد رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، المعتقل في قضية "اغتصاب قاصر" تثير الاهتمام في فرنسا، يتهمنه بالتحرش الجنسي، وفق ما أعلنت جمعية حقوقية تؤازرهن، الجمعة، بطنجة.

ووضع فريق محامين من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا شكاوى باسم أربع موظفات سابقات في شركة للتأمين كان يديرها بوتيي، حول أفعال "الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي والعنف اللفظي والمعنوي"، وفق ما أوضحت عضو الجمعية المحامية كريمة سلامة لوكالة الصحافة الفرنسية.

وحضرت ثلاث من الشاكيات الأربع إلى جانب أعضاء الجمعية مؤتمراً صحافياً في طنجة، حيث كن يعملن، وقدمن خلاله شهادات حول "معاناتهن"، في خروج إعلامي يعد نادراً في المغرب، حيث تحجم النساء ضحايا اعتداءات جنسية في الغالب عن تقديم شكاوى.

وفضلت الشاكيات اللواتي تراوح أعمارهن بين 26 و28 عاماً، تغطية وجوههن بكمامات طبية ونظارات وعدم كشف أسمائهن "حماية لهن"، كما أوضحت رئيس الجمعية عائشة كلاع.

ويشكل الخوف من الوصم الاجتماعي والأحكام السلبية، في الغالب، عوائق تمنع النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية من الكلام.

وأكدت ثلاث منهن أنهن فُصلن من العمل بعدما رفضن الخضوع "للتحرش والابتزاز الجنسي" من طرف رئيس الشركة، في وقائع تعود إلى ما بين 2018 و2022.

وأوضحت عائشة كلاع أن "تحقيقاً فُتح في هذه الشكاوى"، مشيرة إلى أن الجمعية سوف تقدم شكويين أخريين في الموضوع نفسه الأسبوع المقبل.

واستنكرت الشابات الثلاث في شهاداتهن "تواطؤ مسؤولين آخرين" مغاربة وفرنسيين في الشركة، التي استقال بوتيي من رئاستها بعد اعتقاله، منددات باستغلال هشاشة الموظفات في هذه المؤسسة التي تملك ثلاثة فروع في طنجة.

وقرر القضاء الفرنسي في مايو/أيار ملاحقة جاك بوتيي (75 عاماً) في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر، وذلك بعد تحقيق أولي جرى فتحه إثر شكوى من خمسة أشخاص.

وهو أيضاً ملاحق بتهم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وحيازة صور جنسية لقاصرين، وتقرر اعتقاله منذ نهاية مايو/أيار الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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