سياسة
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مظاهرات في دول إسلامية ضد إساءة الهند للنبي محمد وإدانة أمريكية للتصريحات
شهد عدد من الدول الإسلامية، مظاهراتٍ تنديداً بتلك التصريحات المسيئة وبالانتهاكات ضد مسلمي الهند، في حين أدانت الخارجية الأمريكية، تصريحات مسيئة للرسول الكريم كان أدلى بها اثنان من أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم بالهند.
مظاهرات في دول إسلامية ضد إساءة الهند للنبي محمد وإدانة أمريكية للتصريحات
عدة دول إسلامية تشهد مظاهرات تنديداً بتصريحات حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم بالهند / Reuters
17 يونيو 2022

شهدت عدة دول إسلامية، الجمعة، أبرزها ماليزيا وإندونيسيا وباكستان، مظاهرات تنديداً بتصريحات حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم بالهند، ضد مسلمي الهند، كما طالب خطيب المسجد الحرام دول العالم والمنظمات الدولية بتجريم الإساءة للأنبياء والرسل.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنهم يدينون التعليقات المسيئة التي أدلى بها اثنان من مسؤولي حزب بهاراتيا جاناتا، وأضاف "سعدنا برؤية الحزب يدين هذه التعليقات علناً".

وأكد برايس أنهم يتواصلون "بانتظام مع الحكومة الهندية على المستويات العليا بشأن مخاوف حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، ونشجع الهند على تعزيز احترام حقوق الإنسان".

وفي ماليزيا نظمت عشرات المنظمات الماليزية غير الحكومية مظاهرة في الحي الهندي في كوالالمبور لمطالبة الحكومة الماليزية وحكومات الدول الإسلامية باتخاذ إجراءات رادعة للهند، وإجبارها على وقف الإساءات للرسول الكريم.

وفي إندونيسيا، خرجت مظاهرة تجمعت عند السفارة الهندية بالعاصمة جاكرتا منددة بإساءة مسؤولين في الحزب الحاكم في الهند إلى الرسول الكريم. وردد المتظاهرون هتافات ورفعوا لافتات تطالب بضرورة محاسبة هؤلاء المسؤولين وطرد السفير الهندي من إندونيسيا.

وفي باكستان، خرجت مظاهرة في كراتشي للتنديد بإساءة مسؤول هندي للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وطالب المشاركون في المظاهرة الحكومة الهندية بتقديم اعتذار رسمي. وقال عضو في هيئة أئمة المساجد والعلماء إنه يتعين على العالم الإسلامي نصرة المستضعفين من مسلمي الهند، بحسب تعبيره.

كما شهدت العاصمة اليابانية طوكيو مظاهرة أمام السفارة الهندية ندد خلالها المحتجون بالتصريحات المسيئة للرسول الكريم والصادرة عن مسؤول بالحزب الحاكم بالهند وقادة هندوس.

وفي السعودية، طالب خطيب المسجد الحرام عبد الله الجهني، الجمعة، دول العالم والمنظمات الدولية بتجريم الإساءة للأنبياء والرسل.

وشدد الجهني، في خطبة الجمعة، على أن "الإساءة للأنبياء والرسل جريمة، واستنكار المسلمين لهذه الإساءة يجب أن يكون وفق شرع الله وسنّة رسوله".

وخلال الأيام الماضية، أثارت التصريحات الهندية المسيئة للرسول استنكاراً واسعاً حول العالم على الصعيدين الرسمي والشعبي.

كما استدعت وزارات الخارجية في قطر والكويت وإيران سفراء الهند لديها، وسلموهم مذكرات احتجاج رسمية على التصريحات المسيئة للنبي محمد، حسب بيانات منفصلة.

وكان مسؤول الإعلام في حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم بالهند، نافين كومار جيندال، قد أدلى بتصريحات مسيئة لنبي الإسلام محمد مطلع يونيو/تموز الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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