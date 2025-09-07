كما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف المباني في عدة أحياء بمدينة غزة، مرفقاً ذلك بإنذارات للسكان بضرورة الإخلاء نحو جنوب القطاع، حيث استهدفت قواته منازل في حي الشيخ رضوان باستخدام روبوتات مفخخة وسلاح المدفعية.

وأفادت مصادر طبية بسقوط 8 شهداء وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفارابي في محيط ملعب اليرموك وسط غزة، التي كانت تؤوي نازحين، كما استشهد 4 أشخاص، بينهم طفل، وعدد من الإصابات، جراء قصف جوي إسرائيلي منزلاً عند مفترق الغزالي بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

فيما وصلت إلى مستشفى الشفاء جثامين 6 شهداء بينهم طفلان، إثر استهداف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين قرب المجلس التشريعي بحي الرمال غربي مدينة غزة، وغارة ثانية على شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمالي المدينة.

وفي جنوب قطاع غزة، أفادت مصادر بانتشال جثامين شهداء متحللة من مدينة خان يونس، فيما استهدفت طائرات مسيّرة إسرائيلية للمرة الثانية اليوم مئذنة مسجد أبو سليم في دير البلح وسط القطاع.

تأتي هذه الهجمات في إطار عملية "عربات جدعون 2"، التي يقول جيش الاحتلال إن مراحلها الأولى بدأت لاحتلال مدينة غزة. ويعتمد الجيش سياسة تدمير واسعة عبر نسف مربعات سكنية وأبراج متعددة الطوابق لإجبار السكان على النزوح.

وكانت مصادر طبية أعلنت السبت عن استشهاد 74 فلسطينياً، بينهم 53 في مدينة غزة. ومن بين الشهداء 30 مدنياً جائعاً قتلهم جيش الاحتلال في أثناء محاولتهم الحصول على الطعام من نقطة توزيع مساعدات في منطقة زيكيم شمالي القطاع.

ومنذ مايو/أيار الماضي، ومع تسليم إدارة تدفق المساعدات إلى ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" المرتبطة بشركة أميركية خاصة، استشهد نحو 2400 فلسطيني وأُصيب أكثر من 17 ألفاً برصاص جيش الاحتلال والمتعاقدين الأجانب العاملين مع المؤسسة قرب مراكز توزيع المساعدات.

خطر المجاعة يتفاقم

واليوم الأحد، حذّرت المتحدثة باسم اليونيسيف تيس إنغرام من تفاقم خطر المجاعة في غزة وامتدادها إلى وسط القطاع خلال أسابيع إذا لم يتم التدخل العاجل، ووصفت الوضع بأنه "كارثة كاملة". وأكدت أن العائلات عاجزة عن توفير الغذاء لأطفالها، وأنه "لا يوجد مكان آمن في غزة" وسط قصف متصاعد ونزوح متزايد نحو الساحل.