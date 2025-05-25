الحرب على غزة
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قوات الاحتلال تواصل حملات الاعتقال بالضفة.. ومستوطنون يحرقون منازل فلسطينيين في سلفيت
أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداءات مستوطنين على منازلهم وإحراقها فجر اليوم الأحد، في بلدة بروقين غربي سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال في نابلس وبيت لحم.
قوات الاحتلال تواصل حملات الاعتقال بالضفة.. ومستوطنون يحرقون منازل فلسطينيين في سلفيت
إصابة فلسطينيين جراء اعتداء المستوطنين على منازلهم وإحراقها في بلدة بروقين غربي سلفيت بالضفة الغربية / AA
25 مايو 2025

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين الواقعة على أطراف بلدة بروقين غرب سلفيت تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتدوا على عدد من المنازل، وأضرموا النار فيها، كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب أهالي البلدة، الذين حاولوا التصدي للهجوم.

وتعرضت البلدة خلال الأيام الماضية لهجمات متكررة من المستوطنين، شملت إحراق منازل ومركبات، وسط وجود عسكري مكثف لقوات الاحتلال.

ونفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 1693 اعتداء خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، وفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. 

وفي سياق متصل، أصيب طفل وشاب، صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام البلدة القديمة بمدينة نابلس، وفق ما نقلته وفا عن الهلال الأحمر.

وأفادت وفا بأن الشاب اعتُقل بعد إصابته، فيما أصيب 10 آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت صباح اليوم حارة الياسمينة في البلدة القديمة، تلاها عدد من دوريات الاحتلال التي اقتحمت أحياء عدة، قادمة من جهات حواجز حوارة جنوباً، ودير شرف غرباً، وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة, وأطلقت قنابل الغاز والصوت في المكان.

وفي بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيَّين بعد اقتحام البلدة ومداهمة منازل ذويهما.

وبالتوازي مع حرب الإبادة في قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 969 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
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