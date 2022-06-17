هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، جميع منتسبي جهاز خفر السواحل بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيسه.

وقال أردوغان في برقية تهنئة: "أتمنى النجاح لجهازنا الذي يناضل لإنقاذ كرامة الإنسانية ضد الراغبين بتحويل زرقة مياه سواحلنا إلى سواد واستبدال الأمل بالخوف".

وأضاف: "لقد حققت قيادة خفر السواحل نجاحاً باهراً في منع الضغط على بلادنا من الهجرة الجماعية التي بدأت من سوريا والشرق الأوسط ثم المسار الإفريقي".

وأردف: "في الوقت الذي جرى فيه تحويل بحري إيجة والمتوسط ​​إلى مقبرة للمهاجرين، أصبح جنودنا أملاً للمظلومين".

بدوره، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن فرق خفر السواحل أنقذت 33 ألفاً و745 مهاجراً غير نظامي منذ العام 2020 في مياه بحري إيجة والمتوسط.

وأفاد صويلو في كلمة ألقاها الجمعة خلال فعالية أقيمت بهذه المناسبة، بأن طواقم خفر السواحل التركية أنقذت 19 ألفاً و812 مهاجراً في إطار أنشطة البحث والإنقاذ عام 2021، لتحطم بذلك الرقم القياسي لآخر 6 سنوات.

وأضاف: "أنقذت قيادة (خفر السواحل) 33 ألفاً و745 شخصاً من الموت ومن ظلم الجانب اليوناني منذ عام 2020" الذي عادةً ما يدفع المهاجرين نحو المياه التركية.

ولفت الوزير إلى أن المهاجرين الذين أنقذتهم طواقم خفر السواحل التركية كان الجانب اليوناني قد دفعهم نحو المياه الإقليمية التركية.