سياسة
2 دقيقة قراءة
جهاز أنقذ آلاف المهاجرين.. أردوغان يشيد بخفر السواحل التركي في ذكرى تأسيسه
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، جميع منتسبي جهاز خفر السواحل بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيسه، فيما قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن فرق خفر السواحل أنقذت 33 ألفاً و745 مهاجراً غير نظامي منذ العام 2020.
جهاز أنقذ آلاف المهاجرين.. أردوغان يشيد بخفر السواحل التركي في ذكرى تأسيسه
فرق خفر السواحل أنقذت 33 ألفاً و745 مهاجراً غير نظامي منذ العام 2020 في مياه بحري إيجة والمتوسط 
17 يونيو 2022

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، جميع منتسبي جهاز خفر السواحل بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيسه.

وقال أردوغان في برقية تهنئة: "أتمنى النجاح لجهازنا الذي يناضل لإنقاذ كرامة الإنسانية ضد الراغبين بتحويل زرقة مياه سواحلنا إلى سواد واستبدال الأمل بالخوف".

وأضاف: "لقد حققت قيادة خفر السواحل نجاحاً باهراً في منع الضغط على بلادنا من الهجرة الجماعية التي بدأت من سوريا والشرق الأوسط ثم المسار الإفريقي".

وأردف: "في الوقت الذي جرى فيه تحويل بحري إيجة والمتوسط ​​إلى مقبرة للمهاجرين، أصبح جنودنا أملاً للمظلومين".

بدوره، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن فرق خفر السواحل أنقذت 33 ألفاً و745 مهاجراً غير نظامي منذ العام 2020 في مياه بحري إيجة والمتوسط.

وأفاد صويلو في كلمة ألقاها الجمعة خلال فعالية أقيمت بهذه المناسبة، بأن طواقم خفر السواحل التركية أنقذت 19 ألفاً و812 مهاجراً في إطار أنشطة البحث والإنقاذ عام 2021، لتحطم بذلك الرقم القياسي لآخر 6 سنوات.

وأضاف: "أنقذت قيادة (خفر السواحل) 33 ألفاً و745 شخصاً من الموت ومن ظلم الجانب اليوناني منذ عام 2020" الذي عادةً ما يدفع المهاجرين نحو المياه التركية.

ولفت الوزير إلى أن المهاجرين الذين أنقذتهم طواقم خفر السواحل التركية كان الجانب اليوناني قد دفعهم نحو المياه الإقليمية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us