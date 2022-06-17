سياسة
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صحيفة ألمانية: مُسيّرات مثل بيرقدار ستكون لها كلمة في حروب المستقبل
قالت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية إن الطائرات بدون طيار والمُسيّرات وفي مقدمتها "بيرقدار TB2" التركية، ستكون لها الكلمة العليا في حروب المستقبل إذ إن تلك الحروب تتطلب أسلحة أكثر فتكاً وتعمل بالذكاء الصناعي.
صحيفة ألمانية: مُسيّرات مثل بيرقدار ستكون لها كلمة في حروب المستقبل
ذكرت الصحيفة الألمانية أنّ طائرات "بيرقدار TB2" والصواريخ فرط صوتية من بين 5 نماذج للتكنولوجيات الدفاعية في المستقبل / Others
17 يونيو 2022

أثنت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية على دور الطائرات بدون طيار وفي مقدمتها طائرة "بيرقدار TB2" التركية في حروب المستقبل.

وذكرت الصحيفة في خبرها الجمعة، أنّ المُسيّرات ستكون لها الكلمة العليا في حروب المستقبل التي تتطلب أسلحة أكثر فتكاً وتعمل بالذكاء الصناعي.

وبينت أنّ أسلحة المستقبل الناجحة ستتميز بـ"القدرة على الاتصال، والعمل منفردة، لا تخطئ، والاستدامة" وذلك بناء على نتائج التحليل الذي أجرته شركة "Startus Insights" على أكثر من ألف شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيات الدفاعية.

وذكرت أنّ طائرات "بيرقدار TB2" بدون طيار، والصواريخ فرط صوتية كانت من بين 5 نماذج للتكنولوجيات الدفاعية في المستقبل.

وذكرت أن "بيرقدار TB2" كانت الأولى في العالم من خلال تحليقها لمدة 27 ساعة متواصلة لأول مرة في 2019، وعلى ارتفاع 8200 متر وميزتها بمقاومة الحرارة والعواصف الرملية.

وبينت أنّ الكاميرات التي يجري تزويد المُسيرات بها قادرة على قراءة لوحة السيارات من مسافة 60 كيلومتراً.

وأشارت إلى أنه من مميزات المُسيرات الطيران لمسافات بعيدة، والتسلل لمناطق العدو دون كشفها، وضرب خطوط الإمداد.

ولفتت إلى أنّ طائرات بيرقدار TB2، تستخدم حالياً من قبل جيوش 13 دولة على الأقل حول العالم كالجيش التركي والمغربي والأذربيجاني، ودول في الناتو مثل بولندا وليتوانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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