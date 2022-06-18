سياسة
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عرض 19 مليون دولار مقابل غداء مع ملياردير أمريكي.. ما الحكاية؟
عرض شخص محظوظ وثري على الأرجح أكثر من 19 مليون دولار في مزاد أُقيم عبر الإنترنت من أجل الفوز بغداء خاص مع رجل الأعمال الأمريكي الملياردير وارين بافيت لمصلحة جمعية خيرية في سان فرانسيسكو.
عرض 19 مليون دولار مقابل غداء مع ملياردير أمريكي.. ما الحكاية؟
تُقدّر ثروة وارين بافيت بنحو 93.4 مليار دولار، أي أنه سابع أغنى أغنياء العالم حسب مجلة فوربس / Reuters
18 يونيو 2022

عرض شخص محظوظ وثري على الأرجح أكثر من 19 مليون دولار في مزاد أُقيم عبر الإنترنت من أجل الفوز بغداء خاص مع رجل الأعمال الأمريكي الملياردير وارين بافيت لمصلحة جمعية خيرية في سان فرانسيسكو.

وبشكل كبير تجاوز العرض الفائز في المزاد الذي انتهى ليل الجمعة الرقم القياسي السابق البالغ 4.57 مليون دولار الذي دفعه المستثمر في مجال العملات المشفرة جاستن سان في مزاد مماثل عام 2019. ولم تُكشف بعد هوية الفائز الجديد.

وستذهب عائدات المزاد إلى "جلايد"، وهي جمعية غير ربحية بمدينة سان فرانسيسكو تقدّم وجبات ومأوى وفحوصاً للكشف عن الإيدز والتهاب الكبد الوبائي كما تُقدّم تدريباً لشغل الوظائف وبرامج للأطفال.

وقبل ذلك ساعد وارين بافيت البالغ من العمر 91 عاماً ورئيس شركة بيركشاير هاثاواي ورئيسها التنفيذي، على جمع أكثر من 53.2 مليون دولار لصالح جميعة جلايد في 21 مزاداً لتناول الغداء معه.

وبدأت المزادات عام 2000، ولم يكن في أي من عامَي 2020 و2021 مزاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتعهد بافيت أيضاً بالتبرع بكل ثروته تقريباً. وطبقاً لمجلة فوربس قُدّرت ثروته يوم الجمعة بنحو 93.4 مليار دولار، أي أنه سابع أغنى أغنياء العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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