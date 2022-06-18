سياسة
2 دقيقة قراءة
طائرات إسرائيلية تشن غارة على مواقع بغزة
أطلقت طائرات الجيش الإسرائيلي عدة صواريخ على مواقع فلسطينية بغزة صباح السبت بعد ساعات من اعتراض منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية قذيفة أُطلقت من القطاع.
طائرات إسرائيلية تشن غارة على مواقع بغزة
رداً على قذيفة أطلقت من غزة.. طائرات إسرائيلية تشن غارة على وسط القطاع ( أرشيفية) / AFP
18 يونيو 2022

شنت طائرات إسرائيلية صباح السبت غارة على موقع فلسطيني وسط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح نشره على حسابه في تويتر إن طائراته المقاتلة قصفت عدداً من الأهداف التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة رداً على "إطلاق صاروخ" من القطاع.

وأضاف أن الغارات "استهدفت ورش إنتاج أسلحة في موقع عسكري تابع لحركة حماس، كما جرى استهداف ثلاثة مواقع عسكرية".

ونقلاً عن شهود عيان ومصدر أمني أطلقت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية نحو 8 صواريخ على موقع يتبع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، يقع وسط قطاع غزة.

كما جرى استهداف 3 أبراج مراقبة تستخدمها كتائب القسام في رصد المنطقة الحدودية شمالي قطاع غزة.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات جراء الغارات.

وأطلقت طائرات الجيش الإسرائيلي عدة صواريخ على موقع يتبع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يقع وسط قطاع غزة.

وتأتي الغارة بعد نحو 4 ساعات على اعتراض منظومة القبّة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ قذيفةً أُطلقت من قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان سابق: "جرى تحديد عملية إطلاق قذيفة واحدة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، والتي اعتُراضت من مقاتلي الدفاع الجوي".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار أُطلقت في مدينة عسقلان (جنوب)، ومناطق أخرى محاذية لقطاع غزة.

وفي غزة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us