شنت طائرات إسرائيلية صباح السبت غارة على موقع فلسطيني وسط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح نشره على حسابه في تويتر إن طائراته المقاتلة قصفت عدداً من الأهداف التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة رداً على "إطلاق صاروخ" من القطاع.

وأضاف أن الغارات "استهدفت ورش إنتاج أسلحة في موقع عسكري تابع لحركة حماس، كما جرى استهداف ثلاثة مواقع عسكرية".

ونقلاً عن شهود عيان ومصدر أمني أطلقت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية نحو 8 صواريخ على موقع يتبع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، يقع وسط قطاع غزة.

كما جرى استهداف 3 أبراج مراقبة تستخدمها كتائب القسام في رصد المنطقة الحدودية شمالي قطاع غزة.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات جراء الغارات.

وأطلقت طائرات الجيش الإسرائيلي عدة صواريخ على موقع يتبع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يقع وسط قطاع غزة.

وتأتي الغارة بعد نحو 4 ساعات على اعتراض منظومة القبّة الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ قذيفةً أُطلقت من قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان سابق: "جرى تحديد عملية إطلاق قذيفة واحدة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، والتي اعتُراضت من مقاتلي الدفاع الجوي".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار أُطلقت في مدينة عسقلان (جنوب)، ومناطق أخرى محاذية لقطاع غزة.

وفي غزة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.