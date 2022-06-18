قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، إن عدد السياح القادمين إلى بلاده العام الماضي سجّل نمواً بنسبة 90%.

جاء ذلك في كلمة، الجمعة خلال فعالية أقيمت بمركز "بلك" السياحي في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وأشار أرصوي إلى أن بلاده تهدف في 2022 إلى تحقيق نمو بنسبة 40% على الأقل، مؤكداً أنه في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي كان الأداء والحجوزات القادمة مبشّرين.

وأعرب عن اعتقاده أن يصل عدد السياح القادمين إلى تركيا منذ مطلع العام حتى نهاية يونيو/حزيران الحالي إلى 19 مليوناً.

واستقبلت ولاية أنطاليا عاصمة السياحة التركية المطلة على البحر المتوسط وحدها أكثر من 3 ملايين سائح، عبر الخطوط الجوية منذ مطلع العام الحالي.

وحسب بيانات من مديرية الثقافة والسياحة في أنطاليا، فإن الولاية استقبلت 3 ملايين و104 آلاف و300 سائح خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى منتصف يونيو/حزيران 2022.

وكان أرصوي صرّح في وقت سابق بأن بلاده تهدف إلى استقبال 42 مليون سائح بحلول نهاية العام الجاري 2022.

وأضاف أن الوزارة تواصل منذ 2019 تطوير استراتيجيات مختلفة تتعلق بالقطاع السياحي.

وأشار الوزير التركي إلى أن السائح يمكنه العثور على معالم سياحية وتاريخية وطبيعية في الولايات التركية الـ81 كافة.

وأفاد بأن وزارة الثقافة والسياحة التركية كثفت مؤخراً حوافزها لإقامة المهرجانات، لافتاً إلى إقامة آلاف الفاعليات الفنية في هذا الإطار.