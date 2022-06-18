سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد اختفائه الغامض.. البرازيل تعثر على رفات صحفي بريطاني بالأمازون
تمكنت الشرطة الفيدرالية البرازيلية من العثور على رفات صحفي بريطاني مدفون في غابات الأمازون. بعد أن فُقد أثره مع باحث برازيلي قبل أيام. واعترف مشتبه به في ضلوعه بجريمة قتل الصحفي برفقة أشخاص آخرين، لا يزال التحقيق جارياً بشأنهم.
بعد اختفائه الغامض.. البرازيل تعثر على رفات صحفي بريطاني بالأمازون
الشرطة البرازيلية تعثر على رفات صحفي بريطاني في غابات الأمازون / AP
18 يونيو 2022

أعلنت الشرطة الفدرالية البرازيلية أمس الجمعة أنها تحقّقت رسمياً من أن الرفات البشري الذي عثر عليه مدفوناً في الأمازون يعود للصحفي البريطاني دوم فيليبس الذي فقد أثره خلال رحلة بحثية.

وفُقد أثر الصحفي البريطاني المستقل (57 عاماً) والباحث البرازيلي برونو أروجو بيريرا خلال رحلة بحثية في وادي جافاري في الخامس من يونيو/حزيران. وجرى التعرف على رفات الصحفي من خلال التحاليل الجنائية، وفق ما أعلنت الشرطة في بيان.

وقالت الشرطة إنها بصدد "استكمال عملية التحقق" من الرفات الذي نُبش والذي يمكن أن يضم أيضاً ذلك العائد إلى بيريرا.

ووصل الرفات الذي عثر عليه إلى البرازيل مساء الخميس لإخضاعه للتحاليل الجنائية.

وبعد مرور عشرة أيام على فقدان أثر فيليبس وبيريرا اعترف مشتبه به بأنه دفن جثتيهما، وقد عثر في موقع أشار إليه على "رفات بشرية".

وقالت الشرطة إن تحقيقاتها تشير إلى وجود المزيد من الأفراد المتورطين غير أوليفيرا وإنها تبحث الآن عن رجل يدعى جيفرسون دا سيلفا ليما وهو ثالث مشتبه به تسميه الشرطة بعد أوليفيرا وشقيقه أوسيني دا كوستا الذي جرى اعتقاله قبل أيام.

وقالت الشرطة "توجد مذكرة توقيف أصدرتها محكمة بلدية أتالايا دو نورتي بولاية الأمازون ضد جيفرسون دا سيلفا ليما المعروف أيضاً باسم بيلادو دا دينها، الذي لم يُستدل على مكانه في هذا الوقت".

وأضافت أن "التحقيقات تشير إلى أن القتلة تصرفوا بمفردهم من دون زعماء أو منظمة إجرامية وراء الجريمة".

وقالت الشرطة إنها لا تزال تبحث عن القارب الذي كان فيليبس وبيريرا مسافرين على متنه عندما شوهدا آخر مرة على قيد الحياة.

وتعد المنطقة التي عثر فيها على الرفات قريبة من الحدود مع البيرو وكولومبيا ومعروفة بخطورتها الكبيرة. وينتشر فيها تهريب المخدرات والأسماك والتنقيب عن الذهب بشكل غير قانوني.

وقد أصبحت في السنوات الأخيرة محوراً استراتيجياً لعصابات مهربي المخدرات الذين ينقلون الكوكايين أو القنب المنتج في البلدان المجاورة.

ومن جانبه دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الجمعة إلى "المساءلة والعدالة"، قائلاً إن فيليبس وبيريرا قتلا لدعمهما الحفاظ على الغابات المطيرة والسكان الأصليين.

وقال برايس على تويتر: "تعازينا لعائلتَي دوم فيليبس وبرونو بيريرا... يجب أن نعزز بشكل جماعي جهود حماية المدافعين عن البيئة والصحفيين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us