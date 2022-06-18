سياسة
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أفغانستان.. انفجار بمعبد للسيخ في كابول
أعلن مسؤول في أحد المعابد وقوع انفجار في معبد للسيخ بالعاصمة الأفغانية كابول، ولا يعلم حجم الخسائر إلى حد الآن، فيما لم يؤكد مسؤولو طالبان الحادثة بعد.
أفغانستان.. انفجار بمعبد للسيخ في كابول
أفغانستان.. انفجار في معبد للسيخ في كابول / AFP
18 يونيو 2022

قال مسؤول في أحد المعابد إن انفجاراً وقع في معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم السبت، ولكن لم يتضح بعد إن كان قد أسفر عن سقوط ضحايا.

وأضاف المسؤول جورنام سينغ لرويترز: "كان يوجد نحو 30 شخصاً داخل المعبد. لا نعرف كم بقي منهم على قيد الحياة أو كم عدد القتلى. حركة طالبان لا تسمح لنا بالدخول ولا نعرف ماذا نفعل".

ولم يؤكد مسؤولو طالبان وقوع الانفجار، ولم يتضح بعد الجهة المسؤولة عنه.

وبثت القناة المحلية "تولو" لقطات تظهر أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من المنطقة.

ويقول حكام طالبان في أفغانستان إنهم وفروا الأمن في البلاد منذ توليهم السلطة في أغسطس/آب، لكن مسؤولين دوليين ومحللين يقولون إن خطر تجدد التشدد لا يزال قائماً.

ووقعت هجمات متعددة في الأشهر الأخيرة أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عن بعضها.

ويمثل السيخ أقلية دينية صغيرة في أفغانستان ذات الأغلبية المسلمة، وكانوا يتألفون من نحو 300 فرد قبل سقوط البلاد في أيدي طالبان. وغادر كثيرون البلاد في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة، وفقاً لأفراد في المنطقة وتقارير إعلامية.

ومثل الأقليات الدينية الأخرى، كان مجتمع السيخ هدفاً مستمراً للعنف في أفغانستان. وأسفر هجوم في معبد آخر في كابول عام 2020 عن مقتل 25 شخصاً، وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه.

ويأتي انفجار اليوم في أعقاب انفجار وقع يوم الجمعة في مسجد بمدينة قندوز بشمال البلاد. وقالت السلطات إنه أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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