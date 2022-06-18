سياسة
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كييف تحصل على فرصة لتحيا الحلم الأوروبي بينما تستعر الحرب في سيفيرودونيتسك
أشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بتأييد المفوضية الأوروبية منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنه "نبأ إيجابي" للبلاد بينما تتعرض مدينة سيفيرودونيتسك لقصف من القوات الروسية.
كييف تحصل على فرصة لتحيا الحلم الأوروبي بينما تستعر الحرب في سيفيرودونيتسك
زيلينسكي يشيد بدعم المفوضية الأوروبية وسيفيرودنيتسك تحت القصف الروسي / AP
18 يونيو 2022

أشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بتأييد المفوضية الأوروبية لمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنه "نبأ إيجابي" للبلاد.

وكانت المفوضية الأوروبية أوصت الجمعة بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد. وستُناقش هذه التوصية الخميس والجمعة في قمة أوروبية ينبغي أن يوافق عليها قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لتحصل كييف رسمياً على هذا الوضع.

وقال زيلينسكي إنه "يتوقع نتيجة إيجابية" لهذه القمة. وأضاف أن "هذه هي الخطوة الأولى على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "تقاربنا مع الاتحاد الأوروبي ليس إيجابياً لنا وحدنا"، معتبراً أن "الأمر يتعلق بأكبر مساهمة في مستقبل أوروبا منذ سنوات".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قرار السلطة التنفيذية وهي ترتدي ملابس بلوني علم أوكرانيا الأصفر والأزرق.

وقالت: "الأوكرانيون مستعدون للموت من أجل المنظور الأوروبي". نريدهم أن يعيشوا معنا الحلم الأوروبي".

وانتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص، في خطاب حافل بالشكوى ألقاه في سان بطرسبرج يوم الجمعة، لكنه سعى للتقليل من شأن قضية الاتحاد الأوروبي.

قال: "ليس لدينا شيء ضده.. إنه ليس كتلة عسكرية. من حق أي دولة الانضمام إلى اتحاد اقتصادي".

سيفيرودنيتسك تحت القصف

مسؤولون أوكرانيون إن قواتهم لا تزال صامدة في سيفيرودونيتسك بإقليم لوهانسك المجاور والتي شهدت أسوأ قتال في الآونة الأخيرة، لكن من المستحيل إجلاء أكثر من 500 مدني محاصرين في مصنع كيماويات بسبب القصف والقتال العنيف.

وقال حاكم لوهانسك سيرهي جايداي إن الطريق السريع الرئيسي خارج ليسيتشانسك المدينة التوأم لسيفيرودونيتسك أصبح لا يمكن السير فيه الآن بسبب القصف الروسي.

وفي الجنوب، شنت أوكرانيا هجوماً مضاداً وادعت أنها حققت اختراقات في مناطق احتلتها روسيا.

كما أدت ضربة روسية صباح الجمعة في ميكولايف بجنوب أوكرانيا إلى مقتل شخصين على الأقل وجرح عشرين آخرين، حسب معلومات نقلها حاكم المنطقة.

الأمريكيان المفقودان أحياء

بثت قناة تلفزيونية روسية عامة مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي الجمعة لأميركيَّين تطوعا للقتال مع القوات الأوكرانية وفُقدا قبل أيام.

ونشر الصحافي الروسي رومان كوساريف الذي يعمل مع القناة التليفزيونية العامة "RT" (روسيا اليوم) مساء الجمعة عبر تليغرام مقطع فيديو لألكسندر دروك ببزة عسكرية وهو يتحدث أمام الكاميرا.

وقال وهو جالس في مكتب: "أمي أريد فقط إخباركِ بأنني على قيد الحياة وآمل أن أعود إلى المنزل بأسرع ما يمكنني".

كما بثت "RT" عبر حسابها الرسمي في تليغرام مقطع فيديو لأندي هوين يوضح فيه أنه هو وألكسندر دروك يخوضان "معركة مع القوات الروسية" بالقرب من خاركيف (شرق أوكرانيا).

وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية السبت أن السلطات الأمريكية "تراقب الوضع من كثب وقلوبنا مع عائلتيهما في هذا الوقت العصيب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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