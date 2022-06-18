قال مسؤولون في الشرطة الهندية اليوم السبت إن السلطات وقفت خدمات الإنترنت في عدة أجزاء من ولاية بيهار بشرق البلاد في محاولة لوضع حد للتجمعات والاحتجاجات العنيفة على خطة للتجنيد العسكري.

وقُتل متظاهر وأصيب أكثر من 12 في سلسلة احتجاجات في بعض مناطق البلاد على سياسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجديدة لتجنيد شبان لفترات قصيرة.

وقالت الحكومة إن نظام أجنيبات، التي تعني مسار النار، يهدف إلى جلب المزيد من الأفراد إلى الجيش بعقود مدتها أربع سنوات لخفض متوسط أعمار أفراد القوات المسلحة البالغ قوامها 1.38 مليون جندي وتقليص تكاليف المعاشات التقاعدية المتزايدة.

ويقول المتظاهرون، ومعظمهم من الشبان، إن الخطة ستحد من فرص الحصول على وظائف دائمة في صفوف قوات الدفاع، والتي تضمن رواتب ثابتة ومعاشات تقاعدية ومزايا أخرى.

ونزل الكثيرون إلى الشوارع في بيهار وتيلانجانا وأوتار براديش والبنغال الغربية للاحتجاج على الخطة.

وأعلن سانجاي سينغ المسؤول الكبير في شرطة بيهار حجب منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وواتساب في 15 من أصل 38 مقاطعة في الولاية، حيث أحرق المتظاهرون قطارات ركاب وحافلات الأسبوع الماضي للتعبير عن غضبهم.

وفي أوتار براديش اعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 250 شخصاً بموجب ما يسمى الاعتقالات الوقائية. واتهم بعض المتظاهرين الشرطة باستخدام القوة المفرطة.