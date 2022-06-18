سياسة
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الثالث منذ بداية العام.. تحطم مقاتلة إيرانية بعد تعطل محركها ونجاة طاقمها
أدى عطل فني إلى تحطم طائرة مقاتلة من طراز ”غرومان إف-14 توم كات” بالقرب من مدينة أصفهان الإيرانية. فيما تمكن الطياران اللذان كانا على متنها من القفز قبل تحطمها، ونقلا إثر ذلك إلى المستشفى.
الثالث منذ بداية العام.. تحطم مقاتلة إيرانية بعد تعطل محركها ونجاة طاقمها
تحطم مقاتلة إيرانية بعد تعطل محركها ونجاة طاقمها / Others
18 يونيو 2022

أفادت وسائل إعلام أن طائرة مقاتلة إيرانية تحطمت بالقرب من مدينة أصفهان وسط البلاد اليوم السبت بعد تعطل محركها، لكن الطيارَين تمكنا من القفز منها.

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن الطيارين نُقلا الى مستشفى محلي. وقالت إن عطلاً فنياً في محرك الطائرة ”غرومان إف-14 توم كات” أدى إلى تحطمها.

وأظهر مقطع مصور لإيرنا أعمدة من الدخان تتصاعد من حطام الطائرة في منطقة صحراوية.

وتمتلك القوات الجوية الإيرانية مجموعة متنوعة من الطائرات العسكرية أمريكية الصنع التي جرى شراؤها قبل الثورة الإسلامية عام 1979 وطائرة ”إف-14 توم كات” أمريكية الصنع. كما لديها طائرات ميغ وسوخوي روسية الصنع. وقد جعلت العقوبات الغربية لعشرات السنين من الصعب على إيران الحصول على قطع غيار وصيانة الطائرات القديمة.

لدى إيران تاريخ من حوادث مماثلة بين أسطولها المتداعي. ففي مايو/أيار، تحطمت طائرة مقاتلة في وسط الصحراء الإيرانية، مما أسفر عن مقتل الطيارين. وفي فبراير/شباط سقطت طائرة مقاتلة بملعب لكرة القدم في مدينة تبريز شمال غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل طيارين اثنين ومدني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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