وفي تعليق له على التعيين، قال زعيم حزب "معسكر الدولة" المعارض، بيني غانتس، إن "رئيس الوزراء قرر صباح اليوم مواصلة حملته ضد الجهاز القضائي وقيادة دولة إسرائيل نحو أزمة دستورية خطيرة".

وأوضح مكتب نتنياهو في بيان مكتوب أنه بعد إجراء مقابلات معمقة مع 7 مرشحين مؤهلين، تقرر تعيين شربيت مديراً جديداً لجهاز الشاباك. وأضاف البيان أن شربيت، الذي خدم في جيش الاحتلال لمدة 36 عاماً، منها خمس سنوات قائداً للبحرية، قاد بناء القوة الدفاعية البحرية وحمل عمليات معقدة ضد حماس وحزب الله وإيران.

وأشار المكتب إلى أن جهاز الأمن العام شهد تحولات كبيرة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلال عملية "طوفان الأقصى"، وأن نتنياهو على قناعة بأن شربيت هو الشخص المناسب لقيادة الجهاز بما يحافظ على تراثه.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في الأسبوع الماضي إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان المقبل. ومع ذلك، علقت المحكمة العليا قرار الإقالة ريثما تبت في الالتماسات المقدمة من المعارضة ومنظمات حقوقية، على أن تبدأ المحكمة النظر في هذه الالتماسات في 8 أبريل/نيسان.

وفي تعليقه على التعيين الجديد، قال غانتس في منشور على منصة إكس إن "إيلي شربيت قائد ممتاز ذو قيم وخبرة، ورجل مستقل دائماً ما كان يسترشد بمصالح أمن إسرائيل، ولا شك في أن هذا سيستمر في المستقبل". لكنه أضاف أن "من الواضح أن رئيس الوزراء يواصل حملته ضد الجهاز القضائي وقيادة إسرائيل نحو أزمة دستورية خطيرة"، مشدداً على أنه لا يجوز تعيين رئيس جهاز الشاباك إلا بعد صدور قرار من المحكمة العليا.