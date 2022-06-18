أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن البوسنة والهرسك دولة محورية من حيث الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته البوسنية بيسيرا توركوفيتش عقب لقائهما في العاصمة سراييفو السبت.

ولفت جاوش أوغلو إلى أن جولته التي تشمل خمس دول في البلقان هي مؤشر على الأهمية التي توليها تركيا للاستقرار الإقليمي.

وقال: “البوسنة والهرسك بلد محوري في الاستقرار الإقليمي، لذلك لا يمكننا السماح بنشوب نزاع جديد فيه“.

وشدد على وجوب أن يتصرف الجميع بمسؤولية في هذا الصدد.

وبيّن أن رئيس بلاده رجب طيب أردوغان يرغب في عقد القمة الثلاثية بين تركيا والبوسنة والهرسك وصربيا في الوقت المناسب.

وقال: “خلال لقاءاتنا في بلغراد لمسنا استعداد السلطات الصربية أيضًا لهذه القمة وكذلك السيد ألكسندر فوتشيتش (الرئيس الصربي) أيضًا“.

وأكد أن تركيا ستواصل دعمها بقوة لسيادة البوسنة والهرسك ووحدة أراضيها واستقرارها.

وتابع: “سنواصل جهودنا من أجل استقرار البوسنة والهرسك وتنميتها بطريقة شاملة، ونعتقد أن تلك الجهود ستسهم بشكل إيجابي في ازدهار جميع دول المنطقة“.

وبدأ جاوش أوغلو زيارة الجمعة إلى البوسنة والهرسك قادمًا من كرواتيا، حيث يواصل محادثاته مع المسؤولين البوسنيين السبت.