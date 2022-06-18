حصل مطار إسطنبول على جائزة “مطار 5 نجوم” وفقاً لتصنيف مؤسسة “سكايتراكس“( Skytrax) الدولية المتخصصة بتصنيف وتقييم خطوط الطيران والمطارات ومقرها لندن.

وأفاد بيان صادر عن الشركة المشغلة لمطار إسطنبول “İGA”، السبت، أن مطار إسطنبول يحتل المرتبة الثامنة في قائمة “أفضل المطارات في العالم“.

وأوضح البيان أن المطار نال جوائز “أفضل مطار دولي صديق للعائلة في العالم، و“المطار الذي يقدم أفضل تجربة تسوق في العالم” ، و“أفضل مطار في جنوب أوروبا ” إضافة إلى “مطار 5 نجوم“.

وأقيم حفل توزيع الجوائز في باريس الخميس الماضي، بمشاركة نائب المدير العام للخدمات الرقمية والتجارة بالشركة، إرسين إنان كول، حسب البيان.

وفي حديثه خلال الحفل، قال إنان كول، إنهم يواصلون تمثيل تركيا على الساحة الدولية.

وأضاف: “على الرغم من أننا ما زلنا مؤسسة فتية جداً ، فقد جرى اعتماد جودة الخدمة التي نقدمها لمسافرينا للمرة الثانية من قبل مؤسسة طيران مهمة حول العالم مثل Skytrax”.

وهنأ الرئيس التنفيذي لـ“سكايتراكس” إدوارد بليستد، إدارة مطار إسطنبول على فوزه بالجوائز المهمة، وفق البيان. وأكد أن المطار عبر حصوله على جوائز مهمة يواصل الحصول على إشادات.

يشار إلى أن مطار إسطنبول حصل على جائزة “مطار 5 نجوم” للمرة الأولى عام 2020.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، افتتح الرئيس أردوغان المرحلة الأولى من مطار إسطنبول، الذي بُني على مساحة 76.5 مليون متر مربع، بمشاركة أكثر من 50 ضيفاً رفيع المستوى من أنحاء العالم.