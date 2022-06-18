خسرت عملة البيتكوين الرقمية 9.5% من قيمتها خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب ما أفادت وكالة بلومبيرغ.

وكانت بيتكوين قد شهدت أول هبوط لها إلى أقل من 20 ألف دولار في ديسمبر/كانون الأول 2020.

كذلك تواصل عملة رقمية إيثريوم، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة، تراجعها حيث انخفضت بنسبة 9.78% أي إلى حوالي 992 دولاراً.

يرى جيفري هالي المحلل في مؤسسة أواندا أن "التدهور سيحصل على الأرجح في عالم العملات المشرفة"، وسط تدفق المستثمرين على الدولار كملاذ آمن.

ووفق موقع كوينغيكو، الذي رصد أكثر من 13000 عملة مشفرة، تراجع سوق العملات المشفرة من 3 تريليونات دولار في ذروته قبل سبعة أشهر، إلى تريليون دولار.

والخميس شهد سوق الأسهم الأمريكية عمليات بيع مكثفة، الخميس، حيث انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 4.1% وستاندرد آند بورز بنسبة 3.25% قبل انتعاش طفيف الجمعة.

تعليق منصة سلسيوس عمليات السحب

انعكست قرارات البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة على أسواق المال. وانخفضت عملة البيتكوين بوتيرة أسرع عندما أعلنت منصة مثل سلسيوس لإقراض العملات الرقمية وقف عمليات السحب أو التحويل، وفق محللين في UBS.

وتقترح سلسيوس، التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، على مستخدميها استخدام عملاتهم المشفرة "التاريخية" مثل البيتكوين والإيثريوم للاستثمار في عملات رقمية جديدة.

وكانت سلسيوس قد جمعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 400 مليون دولار من صندوق كيبيك للودائع الذي عبر عن ارتياحه للشراكة مع "الجهة الرائدة في العالم للقروض بالعملة المشفرة".

لكن قبل أسبوع، أعلنت المنصة أنه "نظراً لظروف السوق القاسية، فإننا نعلق جميع عمليات السحب والتحويلات بين الحسابات".