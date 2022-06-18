سياسة
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ملايين المتضررين وعشرات القتلى في فيضانات بالهند وبنغلاديش
لقي 41 شخصاً مصرعهم في الأمطار الموسمية في بنغلاديش والهند، التي أدت إلى فيضانات واسعة النطاق جعلت ملايين الأشخاص منكوبين، فيما حذرت السلطات، السبت، من أن الوضع قد يزداد سوءاً.
ملايين المتضررين وعشرات القتلى في فيضانات بالهند وبنغلاديش
41 شخصاً لقوا مصرعهم في الأمطار الموسمية في بنغلادش والهند / AFP
18 يونيو 2022

لقي ما لا يقل عن 34 شخصًا حتفهم، بعدما اجتاحت الفيضانات شمال شرقي الهند وبنغلاديش، ما أدى إلى غرق ملايين المنازل.

وأكدت شرطة بنغلاديش، السبت، أنّ الأمطار الموسمية التي اجتاحت البلاد أدت إلى مقتل 25 شخصاً على الأقل، في حين عزلت الفيضانات أكثر من أربعة ملايين شخص.

وأدت الصواعق التي رافقت هطول الأمطار إلى مقتل 21 شخصاً منذ الجمعة، بينما لقي أربعة آخرون حتفهم في انزلاقات أرضية، وفق المصدر نفسه.

وفي ولاية آسام الهندية، لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم، جراء الفيضانات، بينما رأى مليونا شخص منازلهم غارقة في مياه الفيضانات، حسب ما أفادت وكالة إدارة الكوارث الحكومية.

وطلب كلا البلدين من الجيش المساعدة في مواجهة الفيضانات الشديدة، والتي يمكن أن تتفاقم بسبب توقع استمرار هطول الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفاض نهر براهمابوتر، أحد أكبر الأنهار في آسيا، وأغرق 3 آلاف قرية وأراض زراعية في 28 مقاطعة من أصل 33 مقاطعة في ولاية آسام.

وقال سانجاي أونيل، المسؤول في محطة الأرصاد الجوية في غوهاتي، عاصمة ولاية آسام "نتوقع هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة في عدة أجزاء من ولاية آسام حتى الأحد".

وجرى إلغاء العديد من خدمات القطارات في الهند وسط هطول أمطار متواصلة خلال الأيام الخمسة الماضية.

وطُلب من الجيش الهندي مساعدة وكالات الاستجابة للكوارث الأخرى في إنقاذ الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل وتوفير الغذاء والضروريات لأولئك الذين غمرت مياه الفيضانات منازلهم.

وقال مسؤول بالجيش: "نستخدم الزوارق السريعة والطوافات القابلة للنفخ لإنقاذ المتضررين من الفيضانات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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