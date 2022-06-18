حلّت كل من العراق، والكويت، وسلطنة عُمان، في المراتب الأولى على سلم الدول الأكثر حرارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفق موقع تتبع حالة الطقس "إلدورادو ويذر".

وحسب الترتيب الذي نشره الموقع، السبت، تصدر العراق الدول الأكثر حرارة بتسجيله 50 درجة مئوية في مدينة العماره، و49 في كل من الناصرية ورفاعي.

وبتسجيلها 49.3 بمدينة الجهرة، احتلت الكويت المرتبة التالية (الرابعة) في الترتيب النهائي، متقدمة على مدينتي الأحواز والعميدية الإيرانيتين .

أما مدينة فهود العُمانية فوضعت السلطنة في المركز التاسع في الترتيب الذي شهد تصدر المدن العربية بين الأكثر حرارة في المعمورة هذا السبت.

ورغم تصدر البلدان العربية لقائمة الدول الأكثر حراً، إلا أنه من المتوقع أن تزداد وطأة موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب جنوب أوروبا منذ عدة أيام في فرنسا بعد ظهر السبت، حتى تبلغ مستويات قياسية، فيما تحاول فرق الإطفاء في إسبانيا السيطرة على حريق هائل، جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وحسب مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية، ستؤثر موجة الحر، السبت، على كامل فرنسا تقريباً، في وقت تمّ وضع 11 منطقة فرنسية تقع بشكل أساسي على طول الساحل المطل على المحيط الأطلسي وفي جنوب غرب البلاد، في حال تأهب قصوى. وقد تصل درجات الحرارة في هذه المناطق إلى 42 درجة مئوية.

واعتباراً من مساء السبت، يتوقع حصول عواصف رعدية عرضية على ساحل الأطلسي، قبل تراجع في درجات الحرارة مساء الأحد قد يسمح لموجة الحرّ "بالتراجع تدريجياً".