سياسة
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زيلينسكي تعرض لـ5 محاولات اغتيال وأوكرانيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي
كشف مسؤول أوكراني أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعرض لـ5 محاولات اغتيال منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
زيلينسكي تعرض لـ5 محاولات اغتيال وأوكرانيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي
فولوديمير زيلينسكي تعرض لـ5 محاولات اغتيال منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا / AFP
18 يونيو 2022

كشف رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعرض لـ5 محاولات اغتيال منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال دانيلوف لصحيفة “ذا غلوب آند ميل” الكندية، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا شمل 5 محاولات منفصلة لاغتيال زيلينسكي، جميعها في أواخر فبراير/شباط وأوائل مارس/آذار.

ولم يكشف المسؤول الأوكراني عن تفاصيل الهجمات، بيد أنه قال في بدايات الحرب إن وحدة من المقاتلين الشيشان جرى تكليفهم بقتل زيلينسكي إلا أنه “جرى القضاء عليهم بالكامل“.

وأوضح أن أسرع طريقة لإنهاء الصراع هي أن يقدم شركاء أوكرانيا الأسلحة التي تحتاجها من أجل هزيمة الجيش الروسي في ميادين القتال.

أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

من ناحية أخرى، أشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أمس بتأييد المفوضية الأوروبية لمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنه "نبأ إيجابي" للبلاد.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت الجمعة بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد. وستجري مناقشة هذه التوصية الخميس والجمعة في قمة أوروبية ينبغي أن يوافق عليها قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لتحصل كييف رسمياً على هذا الوضع.

وقال زيلينسكي إنه "يتوقع نتيجة إيجابية" لهذه القمة. وأضاف أن "هذه هي الخطوة الأولى على طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

من جهتها، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "نعلم جميعاً أن الأوكرانيين مستعدون للموت من أجل تطلعاتهم الأوروبية. نريد أن يعيشوا معنا من أجل الحلم الأوروبي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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