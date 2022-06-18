سياسة
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قالن: إحراز تقدم بالمفاوضات مع السويد مرهون بوضع حد لأنشطة الإرهاب بأرضها
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن إحراز تقدم في المفاوضات مع السويد بشأن عضويتها بحلف شمال الأطلسي، مرهون بوضع ستوكهولم حداً لأنشطة التنظيمات الإرهابية على أراضيها. وسيجري قالن زيارة إلى بروكسل الأحد لمناقشة طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو.
قالن: إحراز تقدم بالمفاوضات مع السويد مرهون بوضع حد لأنشطة الإرهاب بأرضها
قالن لفت إلى أن إنارة صور ضوئية عن تنظيم YPG/PKK الإرهابي على مبان بستوكهولم دليل جديد على مدى تجذّر هذا التنظيم / AA
18 يونيو 2022

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السبت، إنه لا يمكن إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين أنقرة وستوكهولم بخصوص عضوية السويد بحلف شمال الأطلسي “ناتو” ما لم تُقدم السويد على وضع حد لأنشطة التنظيمات الإرهابية على أراضيها.

وفي تصريح صحفي، بالعاصمة أنقرة، أشار قالن إلى زيارة يجريها الأحد إلى العاصمة البلجيكية بروكسل رفقة نائب وزير خارجية بلاده سادات أونال، لمناقشة طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف الناتو.

ولفت إلى أن إنارة صور ضوئية عن تنظيم YPG/PKK الإرهابي على مبان بالعاصمة السويدية ستوكهولم (قبل أيام)، دليل جديد على مدى تجذّر هذا التنظيم، وعلى مدى ما يلقى من ترحيب في هذا البلد.

وأوضح قالن أن وفدين من السويد وفنلندا زارا العاصمة التركية أنقرة قبل أسبوعين لمناقشة التحفظ التركي على انضمام بلادهما إلى الناتو، وتركيا شرحت سبب تحفظها على البلدين بوضوح، وجميع البلدان باتت على علم بتطلع تركيا في هذا الخصوص.

وبيّن أن تطلع تركيا يختزل بإنهاء السويد وفنلندا احتضان التنظيمات الإرهابية وجميع واجهاتها مثل YPG/PKK وPYD وحركة "كولن"، وقطع الطريق أمامها من جمع الأموال وتجنيد عناصر بصفوفها وتوظيف أنشطتها ضد تركيا والحيلولة دون ذلك بشكل قطعي.

وشدد على أن الحكومة السويدية سبق وقالت إنها بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات لطمأنة تركيا انطلاقاً من باب حسن النوايا، مبيناً أن أنقرة ترغب في رؤية خطوات ملموسة في هذا الإطار.

وأضاف أن عضوية الناتو تحتم على الأعضاء اتخاذ بعض المبادئ الأمنية بحكم أنها منظمة أمنية، وعلى الدول المرشحة لنيل عضويته أن تراعي تلك المبادئ، وتلبي تبديد المخاوف الأمنية للدول الأعضاء.

وأكد قالن أنه سيلتقي ضمن زيارته إلى بروكسل الأحد، كبار المسؤولين في حلف الناتو، يعقبه اجتماع لاحق مع مسؤولين من السويد وفنلندا.

وفي 18 مايو/أيار الماضي، تقدمت السويد وفنلندا بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو، بعد أن سرّعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا باتخاذ قرار المضيّ بهذا المسار.

وفي المقابل، ترفض أنقرة انضمام البلدين إلى الحلف، بسبب دعمهما لتنظيمات إرهابية.

وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن موافقة تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو مرهونة بمدى مراعاة البلدين لمخاوف أنقرة الأمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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