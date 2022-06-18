سياسة
3 دقيقة قراءة
صور| مزارعون أوكرانيون يسعون إلى إنقاذ حبوبهم من "طاحونة الحرب"
يواجه مزارعو الحبوب في أوكرانيا عقبات كبيرة في تسويق منتجاتهم وتصديرها إلى الخارج في ظل الحرب الروسية على بلادهم، التي تسببت في تقلُّص المساحة المزروعة. تعرف التفاصيل.
صور| مزارعون أوكرانيون يسعون إلى إنقاذ حبوبهم من "طاحونة الحرب"
لم يتمكن المزارعون من بيع محاصيل قمح العام الماضي جراء الحرب ويستعدون لموسم جديد يبدأ بعد 20 يوماً / AA
18 يونيو 2022

يواجه مزارعو الحبوب في أوكرانيا عقبات كبيرة في تسويق منتجاتهم وتصديرها إلى الخارج في ظل الحرب الروسية على بلادهم التي حالت دون تصديرها.

وتسببت الحرب في تقلُّص المساحة المزروعة، واضطر المزارعون إلى ترك حقولهم، وجرى إغلاق المواني التي تصدر القمح وغيره من المواد الغذائية الأساسية إلى جميع أنحاء العالم.

ولم يتمكن المزارعون من بيع محاصيل قمح العام الماضي جراء الحرب ويستعدون لموسم جديد يبدأ بعد 20 يوماً.

ويعتبر مزارعو قرية ميكولايبيلا الواقعة بالقرب من مدينة كراماتورسك في منطقة دونيتسك شرقي البلاد من ضمن المتضررين من الحرب.

وفي حديث لوكالة الأناضول، أوضح المزراع مكسيم فوروبيوف (34 عاماً) من قرية ميكولايبيلا، أنه يواصل العمل في الزراعة بالرغم من خطر الهجمات.

وبيّن أن بيع منتجاتهم كان أمراً سهلاً قبل الحرب وأن الشركات الكبيرة كانت تأتي إلى المنطقة لشراء القمح.

ولفت إلى أن الحرب أدت إلى اضطراب سلسلة الإمدادات في المنطقة التي لم تعد تعمل بانتظام كما كانت من قبل.

وأضاف: "علينا تخزين وحفظ المحاصيل، لو لم تنشب الحرب لكنا بعناها في فبراير/شباط (الماضي)".

وأشار فوروبيوف إلى أن المزارعين باشروا في التحضيرات المتعلقة بالموسم الجديد لحصاد القمح.

وذكر أن ثمة أطناناً من القمح في مستودعه وأنه ينتظر الحصاد الجديد.

وأضاف أن المزارعين يحاولون حل المشكلات اللوجستية وأن هناك شركات تعمل على فتح أقنية جديدة لتصدير الحبوب.

وأشار إلى إمكانية توصيل المنتجات بسهولة أكبر من بولندا ومولدوفا ورومانيا إلى دول وسط أوروبا.

يُذكر أن الكثير من بلدان العالم تعاني أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة المواني الأوكرانية بسبب الحرب الدائرة بين موسكو وكييف منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وأطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us