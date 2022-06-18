سياسة
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مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: روسيا تُعرّض العالم لخطر المجاعة
قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، عبر تويتر، إن حرب روسيا على أوكرانيا تهدد بإحداث موجة جوع عالمية؛ يجب أن نمكن أوكرانيا على وجه السرعة من تصدير حبوبها عبر البحر الأسود".
مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: روسيا تُعرّض العالم لخطر المجاعة
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل / AA
18 يونيو 2022

اتهم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، السبت، روسيا بتعريض العالم لخطر المجاعة على خلفية منع صادرات الحبوب من أوكرانيا.

وقال بوريل في مقال نشره على حسابه، في تويتر، إن حرب روسيا على أوكرانيا تهدد بإحداث موجة جوع عالمية؛ يجب أن نمكن أوكرانيا على وجه السرعة من تصدير حبوبها عبر البحر الأسود".

وأضاف: نشهد أيضًا "معركة رواية وقائع" حول صادرات الحبوب والأسمدة الروسية. في حين أن عقوباتنا لا تستهدف هذه الصادرات، فإننا مستعدون للعمل مع الأمم المتحدة وشركائنا لمنع أي تأثير غير مرغوب فيه على الأمن الغذائي العالمي".

وحسب إعلام أوروبي، ستكون التهديدات التي يواجهها الأمن الغذائي و"معركة رواية وقائع" مع روسيا حول حقيقة العقوبات المفروضة على موسكو، محور مباحثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في لوكسمبورغ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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