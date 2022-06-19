سياسة
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ستولتنبرغ: الحرب بأوكرانيا قد تستمر سنوات
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ لصحيفة أسبوعية ألمانية إن الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا قد تستغرق سنوات، مضيفاً أن تزويد القوات الأوكرانية بأحدث الأسلحة من شأنه أن يزيد فرص تحرير منطقة دونباس من السيطرة الروسية.
ستولتنبرغ: الحرب بأوكرانيا قد تستمر سنوات
أمين عام الناتو قال: "علينا أن نستعد لاحتمال أن تستمر الحرب لسنوات وعلينا ألا أن نخفف دعمنا لأوكرانيا / AA
19 يونيو 2022

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية الأحد من أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر "لسنوات" وحث الدول الغربية على توفير دعم طويل الأمد لكييف.

وأكد: "علينا أن نستعد لاحتمال أن يستمر ذلك (الحرب) لسنوات. علينا ألا أن نخفف دعمنا لأوكرانيا حتى لو كانت الكلفة مرتفعة ليس فقط على صعيد الدعم العسكري لكن أيضاً بسبب أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي تشهد ارتفاعاً".

ورأى ستولتنبرغ أن هذه الكلفة لا تقارن بالثمن الذي يدفعه الأوكرانيون يومياً على خطوط الجبهة.

واعتبر كذلك أنه في حال حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهدافه في أوكرانيا كما فعل عند ضمه شبه جزيرة القرم في 2014، "فسنضطر عندها إلى دفع ثمن أعلى بعد".

وحث في ظل هذه الظروف الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على مواصلة إرسال الأسلحة إلى كييف.

وأكد: "مع أسلحة متطورة إضافية سيزيد احتمال صد قوات بوتين من دونباس".

وباتت هذه المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا تحت سيطرة الجنود الروس جزئياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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