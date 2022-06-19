تراجعت العملة الافتراضية الأبرز "بيتكوين" في التعاملات الصباحية الأحد إلى ما دون مستوى 20 ألف دولار للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من هبوط أكبر خلال الأسبوع الجاري.

ويأتي تراجع "بيتكوين" بسبب موجة نزوح من الاستثمارات عالية المخاطر كالعملات المشفرة وأسواق الأسهم والسندات، والتحوط بشراء الدولار تخوفاً من حدوث ركود أمريكي.

وبحلول الساعة 06:45 ت.غ. تراجع سعر وحدة بيتكوين بنسبة 5.17% أو 1000 دولار إلى 18339 دولاراً للوحدة.

وبلغت القيمة السوقية للبيتكوين في التعاملات المبكرة الأحد 349.9 مليار دولار، هبوطاً من ذروتها التاريخية البالغة 1.25 تريليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

بينما بلغت القيمة السوقية للعملات الافتراضية كافة حول العالم في التعاملات الصباحية الأحد 853.8 مليار دولار، نزولاً من ذروتها التاريخية البالغة 3 تريليونات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.