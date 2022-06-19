سياسة
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موظفون في "آبل" يصوتون لتأسيس نقابة بولاية أمريكية والشركة ترد
صوّت العاملون في متجر "Towson Town Center" التابع لشركة "آبل" لصالح تأسيس نقابة في ولاية ماريلاند الأمريكية بأغلبية تأييد 65 موظفاً من نحو 110 مؤهلين للتصويت في الانتخابات.
موظفون في "آبل" يصوتون لتأسيس نقابة بولاية أمريكية والشركة ترد
موظفون يسمون أنفسهم "آبل كور" أطلقوا التحرك لتوسيع حقوقهم بخاصة فيما يتعلق بعدد ساعات العمل أو المقابل المادي / AFP Archive
19 يونيو 2022

صوت موظفون في متجر "Towson Town Center" التابع لشركة "آبل" على تأسيس نقابة في ولاية ماريلاند الأمريكية، وحظي القرار بتأييد 65 موظفاً من بين 110 مؤهلين للاقتراع.

وحسب تقرير نشره موقع "ذا فيرج" فإن هذا أول تحرّك نقابي للموظفين في متاجر "آبل"، إذ كان عدد من الموظفين في أتلانتا بولاية جورجيا سحبوا طلباً لإجراء تصويت لتأسيس النقابة كان سيُجرى في مايو/أيار الماضي.

ويأتي هذا التحرك بدفع من موظفين في "آبل" أطلقوا على أنفسهم اسم "آبل كور"، إذ يريدون توسيع حقوقهم، بخاصة فيما يتعلق بعدد ساعات العمل أو المقابل المادي الذي يتقاضونه.

ولا ترحب "آبل" بحملات تأسيس النقابات للموظفين والعاملين لديها، إذ تعاقدت الشركة مع محامين مناهضين للنقابات، ولديهم إدارة خاصة تسعى لتوجيه الموظفين بعيداً عن تأسيس النقابات.

وحتى الآن لا توجد أي انتخابات بهدف تأسيس نقابات أخرى للعاملين في متاجر "آبل"، فيما يسعى عاملون في متاجر الشركة بولاية نيويورك لجمع التوقيعات اللازمة لتقديم طلب تصويت على تأسيس نقابة، بالاشتراك مع نقابة عمال شركات الاتصالات الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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